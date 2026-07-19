El emotivo último mensaje de Messi antes de la final contra España: "Todos estos años"

El último mensaje de Messi antes de la final entre Argentina y España en el Mundial 2026.

Lionel Messi publicó un emocionante mensaje en la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. El delantero de 39 años recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@leomessi) para realizar una publicación en su feed, en la que les agradeció a todos los que lo ayudaron tanto a lo largo de este camino largo y tan exitoso con la camiseta de la "Albiceleste". Será el primer jugador de la historia en participar en tres definiciones por el trofeo como titular.

Para sus 513 millones de seguidores en la mencionada red social, el capitán del equipo de Lionel Scaloni posteó una foto de la delegación nacional completa en el hotel, en la última noche de concentración en Nueva Jersey (Estados Unidos) antes de la definición por el título. Alrededor de 70 personas formaron parte del Seleccionado en estos 45 días juntos, en busca de la cuarta Copa del Mundo de la historia para el país en el fútbol.

El último mensaje de Messi, antes de la final de Argentina vs. España en el Mundial 2026

En la publicación en el feed de Instagram, el astro rosarino escribió que "lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino". Incluso, destacó: "Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso".

En la misma línea, el atacante de Inter Miami agregó: "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia". Incluso, el ex Barcelona y PSG consideró que "pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar". Y sentenció, en mayúsculas: "VAMOS ARGENTINA".

El último mensaje de Messi antes de la final entre Argentina y España en el Mundial 2026.

Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

La final será el domingo 19 de julio desde las 16 horas de Argentina en Nueva Jersey, Estados Unidos. La transmisión en vivo será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de TyC Sports Play, MiTelefe, DGO, la TV Pública en vivo en YouTube, Disney+ y Paramount+.

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