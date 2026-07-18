Quién es la novia de Kylian Mbappé: así es Ester Expósito y a qué se dedica

Kylian Mbappé y su novia Ester Expósito.

El Mundial 2026 no solo está dejando imágenes inolvidables dentro de la cancha. Como ocurre en cada Copa del Mundo, las figuras del fútbol también despiertan interés por sus vidas personales y las personas que los acompañan fuera del campo de juego.

En ese contexto, uno de los nombres que más repercusión generó es el de Ester Expósito. La actriz española, reconocida internacionalmente por su trabajo en la serie Élite, fue vinculada sentimentalmente con Kylian Mbappé y desde entonces creció la curiosidad sobre quién es, a qué se dedica y cómo nació el supuesto romance con el capitán de la selección francesa.

Quién es Ester Expósito, la actriz española que conquistó la fama internacional

Ella nació en Madrid y desde muy chica mostró interés por la actuación. Durante la adolescencia comenzó a formarse sobre los escenarios y dio sus primeros pasos en la televisión española con participaciones en producciones como Vis a Vis y Centro Médico.

El gran salto de su carrera llegó en 2018 con Élite, la exitosa serie de Netflix que se convirtió en un fenómeno global. Allí interpretó a Carla Rosón, uno de los personajes más populares de la ficción, compartiendo elenco con actores españoles y con la actriz y cantante mexicana Danna.

Gracias al éxito de la serie, Expósito se consolidó como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional y una fuerte presencia en redes sociales, donde reúne millones de seguidores.

Su carrera también se expandió al mundo de la moda y el lujo. En 2025 fue nombrada embajadora global de la firma española Desigual y protagonizó campañas internacionales. Además, colabora con marcas de prestigio como YSL Beauty y Bvlgari, convirtiéndose en una de las celebridades más buscadas por la industria.

Qué se sabe de la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé

Los rumores sobre un vínculo sentimental comenzaron a tomar fuerza en marzo de este año, cuando ella fue fotografiada en las tribunas durante un partido de LaLiga entre el Real Madrid —equipo en el que juega Mbappé— y el Atlético de Madrid.

A partir de esa aparición, distintos medios europeos especializados en espectáculos comenzaron a especular con un posible romance entre ambos. Sin embargo, ni la actriz ni el futbolista confirmaron públicamente la relación.

Kylian Mbappé y su novia Ester Expósito.

De hecho, la pareja optó por mantener un perfil extremadamente reservado. Hasta el momento no compartieron imágenes juntos ni realizaron declaraciones sobre el supuesto noviazgo, una decisión que alimentó aún más las versiones en redes sociales y en la prensa del corazón.