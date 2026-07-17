Feriado nacional y operativo por festejos: el Gobierno debate el día después de la final

El Gobierno Nacional comienza a preparar con incomodidad el operativo para el regreso de la Selección al país y los operativos por los posibles festejos. Mientras la decisión de otorgar feriado o día no laborable depende exclusivamente de Javier Milei, los distintos ministerios involucrados enfrentan una jornada de reuniones para detallar el despliegue y coordinarlo con los distintos territorios.

"Repetimos lo que dijo el Presidente: Estamos esperando la decisión del plantel, de los muchachos de la Selección, los jugadores y a partir de ahí nosotros nos ponemos a disposición”, dijo esta mañana el Jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Será sin funcionarios públicos”, repitió en caso de una celebración de la Scaloneta en la Casa Rosada.

Sobre el decreto de una jornada de fiesta para su recepción no hay una decisión tomada. Un sector intenta convencer a Javier Milei pero desde hace varios días se resiste. “La medida la vamos a evaluar en cuanto tengamos definiciones del plantel. Hay que esperar. La decisión es de los jugadores, no es que la toma el Gobierno. Nosotros vamos a acompañar lo que decidan”, se excusó Santilli. La administración libertaria desliga ahora una decisión y la pone en manos del plantel. Ante la negativa inicial del Presidente por decretar feriado se busca convencerlo por la via de una jornada no laborable.

Independientemente de lo que definan los jugadores, el ministerio de Seguridad prepara el operativo para las expresiones populares que existan sea cual fuera el resultado de la final y con distintos escenarios. Además se está trabajando con el gobierno porteño para articular el despliegue de efectivos y medidas de asistencia sanitaria.

“En 2022 hubo 5 millones de personas en las calles. Fueron dos días de fiesta. Nos estamos preparando para el domingo, el lunes y el martes”, aseguran en la Ciudad. “Dependemos también de cuándo vuelva el plantel”, agregan. Las conversaciones operativas y logísticas se dan entre las distintas jurisdicciones. La administración porteña propuso que el desfile de la Scaloneta se haga en Av Libertador y está en evaluación de las autoridades nacionales.

“Se va a duplicar y triplicar el personal en algunos casos, habrá despliegue de ambulancias, motos y refuerzo en los hospitales en coordinación con el SAME. Es un operativo muy grande”, reafirman en Uspallata ante el escenario de un aluvión de argentinos desbordantes en las calles durante días.

En la administración nacional la incomodidad después de las expresiones de la Scaloneta sobre la actualidad del país y la bandera por la soberanía de las Islas Malvinas es claro y depositan las definiciones en el plantel y concentraron la logística en Alejandra Monteoliva.

“Los jugadores son los que tienen la última palabra”, repiten en la Casa Rosada. Además, en medio de la tensión generada en el último año, se busca evitar un contacto con la AFA aunque llegado el caso será inevitable. “Habrá reuniones todo el día sobre el tema”, confirmaron. Quien quedó afuera de la organización es el secretario de deportes Daniel Scioli quien no fue convocado para articular el diálogo con los campeones del mundo que juegan una nueva final mundialista este domingo.