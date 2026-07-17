Rodolfo Barili se emocionó al aire por el trapo de la Selección Argentina sobre Malvinas y se la pudrió a los ingleses: "A todos"

Rodolfo Barili se emocionó en vivo en Telefe Noticias por la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección Argentina y liquidó al gobierno británico.

El triunfo de la Selección Argentina sigue generando repercusiones de todo tipo y, como no podía ser de otra manera, el sentimiento por las Islas Malvinas volvió a unir al pueblo con el equipo de una forma única. En las últimas horas, Rodolfo Barili se volvió viral en las redes sociales al emocionarse en vivo al aire de Telefe Noticias tras ver el trapo que los jugadores lucieron durante los festejos, plantándose con firmeza ante los idas y vueltas con el gobierno británico.

Fiel a su estilo comunicativo y sin vueltas, el periodista arrancó metiéndose de lleno en las declaraciones que llegaron desde Europa. "Puede ser que la copa no sea nuestra, pero las islas Malvinas sin duda lo son", lanzó Barili, citando con ironía una frase del gobierno británico. Al instante, el conductor metió un freno y destrozó la postura pirata: "Una verdad y una mentira tiene esa última frase del gobierno británico. La verdad, la copa definitivamente no será de Inglaterra. Y en cuanto a las islas, se llaman Malvinas y son argentinas".

Con los ojos brillosos y la voz cargada de orgullo, Barili no pudo ocultar lo que sintió la gran mayoría de los argentinos al ver las imágenes de los futbolistas de la Scaloneta abrazados a una bandera con el mapa de las islas. "Y la imagen que nos conmovió a todos después de un partido tremendamente conmovedor. La frase sobre Malvinas, la bandera en mano de los jugadores en medio del festejo de cara a los hinchas", cerró, dejando en claro que el reclamo por la soberanía sigue más vivo que nunca en cada rincón del país y del plantel nacional.

La Scaloneta, un equipo que representa el sentir nacional

El video, que rápidamente empezó a circular con fuerza en plataformas como YouTube y TikTok, expone la profunda conexión que el equipo capitaneado por Lionel Messi mantiene con las causas nacionales, un gesto que los hinchas no tardaron en replicar con miles de comentarios bancando tanto a los jugadores como la reacción del histórico conductor del noticiero.