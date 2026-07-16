Alarma en España con Lamine Yamal vs. Selección Argentina: qué pasó en el entrenamiento

Lamine Yamal encendió la alarma en España a falta de tres días de la final con la Selección Argentina del Mundial 2026.

Mientras la Selección de España comienza a preparar la final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina, una noticia encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. En la práctica de este jueves, Lamine Yamal, máxima joya del equipo europeo, no pudo entrenarse con normalidad a falta de tres días para que se juegue el partido definitorio.

En el primer entrenamiento de New Jersey, donde se disputará la final de la Copa del Mundo, Yamal no estuvo presente en los ejercicios de movilidad a la par de sus compañeros y se lo observó con un vendaje en la pierna izquierda. Cabe recordar que el jugador del Barcelona había finalizado el encuentro del martes ante Francia con molestias musculares en la pierna, que hasta por momento lo obligaron a renguear.

A pesar de que no pudo entrenarse en el complejo Whippany, todo indica que Yamal estará presente el domingo para enfrentar a Argentina, ya que no padece ninguna lesión muscular y se trata de molestias. En los dos días que restan de prácticas previos al partido se observará el nivel de exigencia que De la Fuente pondrá sobre el futbolista español, que jugó todos los minutos en la victoria frente a los franceses.

Por otro lado, quien tampoco estuvo presente en el entrenamiento fue el lateral Pedro Porro. El futbolista del Tottenham de Inglaterra, autor de un gol contra los galos y figura del encuentro, también sufre de molestias musculares y el cuerpo ténico decidió que realice trabajos con los kinesiólogos, por lo que su presencia el domingo no correría riesgo.

El historial entre la Selección Argentina y España