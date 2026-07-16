Alarma en España con Lamine Yamal vs. Selección Argentina: qué pasó en el entrenamiento

Mientras la Selección de España comienza a preparar la final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina, una noticia encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. En la práctica de este jueves, Lamine Yamal, máxima joya del equipo europeo, no pudo entrenarse con normalidad a falta de tres días para que se juegue el partido definitorio.
En el primer entrenamiento de New Jersey, donde se disputará la final de la Copa del Mundo, Yamal no estuvo presente en los ejercicios de movilidad a la par de sus compañeros y se lo observó con un vendaje en la pierna izquierda. Cabe recordar que el jugador del Barcelona había finalizado el encuentro del martes ante Francia con molestias musculares en la pierna, que hasta por momento lo obligaron a renguear.
A pesar de que no pudo entrenarse en el complejo Whippany, todo indica que Yamal estará presente el domingo para enfrentar a Argentina, ya que no padece ninguna lesión muscular y se trata de molestias. En los dos días que restan de prácticas previos al partido se observará el nivel de exigencia que De la Fuente pondrá sobre el futbolista español, que jugó todos los minutos en la victoria frente a los franceses.
Por otro lado, quien tampoco estuvo presente en el entrenamiento fue el lateral Pedro Porro. El futbolista del Tottenham de Inglaterra, autor de un gol contra los galos y figura del encuentro, también sufre de molestias musculares y el cuerpo ténico decidió que realice trabajos con los kinesiólogos, por lo que su presencia el domingo no correría riesgo.
MÁS INFO
El historial entre la Selección Argentina y España
- 27 de marzo de 2018: España goleó 6-1 a la Selección Argentina en un amistoso disputado en Madrid.
- 7 de septiembre de 2010: La Selección Argentina venció 4-1 a España en un amistoso jugado en Buenos Aires.
- 14 de noviembre de 2009: España derrotó 2-1 a la Selección Argentina en un amistoso en Madrid.
- 11 de octubre de 2006: España se impuso 2-1 frente a la Selección Argentina en Murcia.
- 17 de noviembre de 1999: La Selección Argentina superó 2-0 a España en un amistoso disputado en Sevilla.
- 20 de septiembre de 1995: España venció 2-1 a la Selección Argentina en Madrid.
- 12 de octubre de 1988: España y la Selección Argentina igualaron 1-1 en un amistoso jugado en Sevilla.
- 12 de octubre de 1974: La Selección Argentina empató 1-1 con España en Buenos Aires.
- 12 de octubre de 1972: España derrotó 1-0 a la Selección Argentina en Madrid.
- 13 de julio de 1966: La Selección Argentina venció 2-1 a España en el único duelo entre ambos por una Copa del Mundo, disputado en Birmingham.
- 11 de junio de 1961: España superó 2-0 a la Selección Argentina en Sevilla.
- 24 de julio de 1960: La Selección Argentina derrotó 2-0 a España en Buenos Aires.
- 5 de julio de 1953: La Selección Argentina volvió a imponerse por 1-0 sobre España en Buenos Aires.
- 7 de diciembre de 1952: La Selección Argentina consiguió el primer triunfo del historial al vencer 1-0 a España en Madrid.