"Intrascendentes": en una confusa declaración, Milei opinó sobre la bandera de la Selección por Malvinas

Milei opinó sobre la bandera de Malvinas que mostró la Selección.

El presidente Javier Milei respaldó inicialmente a los jugadores de la Selección por haber exhibido una bandera de Malvinas tras el pase a semifinales contra Inglaterra, pero luego, en una respuesta confusa, terminó cuestionando el episodio al advertir que el gesto "podría generar ruidos" y descalificar como "intrascendentes" a quienes, según dijo, hicieron declaraciones sobre el tema.

Después de sostener que mostrar la bandera "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y que "un partido de fútbol es un partido de fútbol", Milei afirmó que lo ocurrido en la cancha con los jugadores "no es parte de la diplomacia" y aseguró que la Argentina solo podría recibir una multa económica. A continuación, sin precisar a quiénes se refería, cuestionó las expresiones vinculadas al episodio y dijo que se trataba de frases "impertinentes e impropias" pronunciadas por "personas intrascendentes", lo que dejó poco claro si apuntaba a funcionarios, dirigentes o a los propios protagonistas del festejo.

"Muestra lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias en esto. Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias podrían estar generando ruidos que corresponden a personas intrascendentes y que nadie les da importancia ni los considera seriamente. Tengan o tengan cargos relevantes", aseguró Milei en diálogo con El Observador.

Las definiciones de Milei sobre Malvinas y la Selección

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a referirse a la insignia que exhibieron los jugadores de la Selección y consideró que "es perfectamente válido" que se expresen. Sin embargo, advirtió que el gesto "no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones" porque "un partido de fútbol es un partido de fútbol", una postura que, según dijo, compartieron el director técnico y los veteranos de la Guerra de Malvinas.

En ese marco, sostuvo que su Gobierno busca recuperar las Islas "en el plano diplomático" y aseguró que los acercamientos impulsados por el excanciller Gerardo Werthein y el actual, Pablo Quirno, permitieron que "la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar".

Por otro lado, ante las críticas por su admiración hacia la exprimer ministra británica Margaret Thatcher, eludió la pregunta y respondió que "nunca en la historia se han hecho los avances en materia diplomática para recuperar las Malvinas" como los que, según él, logró su gestión.

Además, durante el reportaje, el mandatario defendió el viaje del viceministro de Justicia, Santiago Viola al Mundial al señalar que si a un funcionario "le corresponden vacaciones y decidió tomárselas" no le parece un problema. En contraste, cuestionó a "gente que llora que no llega a fin de mes y termina apareciendo en los partidos con entradas muy caras".

En tanto, Milei reiteró que, si la Selección se consagra campeona, pondrá la Casa Rosada a disposición para los festejos, con presencia exclusiva de la Casa Militar. También confirmó que no viajará a Estados Unidos para la final del Mundial: aseguró que verá el partido desde el cine de la Quinta de Olivos junto a su hermana Karina Milei.