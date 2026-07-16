Tragedia y conmoción en Misiones: fue a hacer un trámite al banco, se atragantó con un chipá y murió

Un hombre de 62 años murió adentro de una sucursal bancaria de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, después de atragantarse con un chipá mientras esperaba ser atendido. Pese a la rápida intervención de los empleados del banco, el personal de seguridad y los médicos que intentaron reanimarlo durante varios minutos, la víctima no logró recuperarse y perdió la vida.

El dramático momento se vivió alrededor de las 10 de la mañana del pasado martes en una sucursal del Banco Macro, ubicada en la esquina de las calles Belgrano y Buenos Aires, en pleno centro de la capital misionera. Testigos dieron rápido aviso al 911 sobre lo que estaba pasando y autoridades de seguridad y de salud iniciaron un despliegue inmediato para socorrer a la persona, que estaba descompensada en el interior de la entidad bancaria.

El desesperado intento por salvarle la vida

La víctima de la tragedia fue identificada como Domingo Celestino Silva. Había llegado al banco poco después de las 9 para retirar una tarjeta de débito. Antes de ingresar al edificio, se compró un chipá en la calle y empezó a comerlo mientras esperaba su número para ser atendido.

Según la reconstrucción de los investigadores, en ese momento sufrió una obstrucción accidental en la tráquea. Pidió desesperadamente ayuda al personal del banco y a los efectivos de seguridad, quienes le practicaron la maniobra de Heimlich y consiguieron remover el alimento que bloqueaba sus vías respiratorias.

Cuando la ambulancia llegó al lugar, la obstrucción ya había sido resuelta, pero Silva estaba inconsciente. El equipo médico comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) pero a pesar de los esfuerzos realizados durante varios minutos, los profesionales constataron el fallecimiento del cliente del banco.

La causa de muerte

La médica de la Policía que intervino en el caso, determinó de manera preliminar que la muerte se produjo por un "paro cardiorrespiratorio no traumático, obstrucción por cuerpo extraño". Tras la confirmación del fallecimiento, tomó intervención en el caso el juez de Instrucción Miguel Mattos, quien se presentó en el lugar y ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.

Además se tomaron declaraciones al personal de seguridad y a los empleados del banco, mientras que los agentes de la Dirección de Cibercrimen realizaron una copia de las imágenes de las cámaras de vigilancia para reconstruir con precisión toda la secuencia de lo ocurrido.

Según trascendió, el hombre había llegado solo a la entidad y se descartó que hubiera existido algún conflicto previo con alguien del personal bancario.