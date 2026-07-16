Revolución ganadera: los productores aumentan el peso de los animales y apuntan a un récord histórico de exportaciones

Los ganaderos argentinos se adaptan para aumentar las exportaciones

Con el empuje de precios internacionales firmes y una mayor apertura comercial, los productores locales apuestan fuerte a multiplicar sus exportaciones de carne vacuna, las cuales proyectan un crecimiento del 50% para los próximos cuatro años con la mira puesta en los mercados más exigentes del mundo.

Históricamente, el negocio ganadero local estuvo tironeado por el fuerte apetito del consumo interno. Sin embargo, la necesidad de abastecer una demanda externa cada vez más sofisticada obligó a modificar las pautas de trabajo en los campos y corrales de engorde ya que los criadores buscan estirar los plazos de recría, aumentar el peso de terminación de los animales y encarar una paulatina retención de vientres para agrandar el stock nacional. "Años atrás, cuando empezó esta transformación, nosotros ingresábamos animales chicos al feedlot y los sacábamos con 300 kilos. Ahora salen con 550 kilos. Nos cambió bastante la forma de trabajar", graficó Guillermo Del Barrio, titular del corral de engorde El Trébol, ubicado a 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Menos consumo interno, más ventas al exterior

El cambio de paradigma coincide con un retroceso en las carnicerías locales ya que el último informe de la cámara de frigoríficos Ciccra indica que el consumo interno de carne vacuna descendió un 6,1% anual, ubicándose en 47,5 kilos por habitante al año durante los primeros cinco meses de 2026. En la vereda opuesta, las planillas de los exportadores muestran números en verde brillante. Entre enero y mayo, las exportaciones de carne refrigerada y congelada treparon un 44,7% interanual en valor, alcanzando los 1.834 millones de dólares, mientras que el volumen embarcado creció un 8% para rozar las 271.000 toneladas, según datos del consorcio ABC.

El gran motor de este despegue en el arranque del año fue Estados Unidos. Los despachos hacia ese destino se dispararon un 158% en el acumulado de los primeros cinco meses, sumando 41.770 toneladas por un valor de 348 millones de dólares, según registros del IPCVA. Esta fuerte tracción del interés internacional hizo que el valor promedio del novillo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas saltara de 2,3 dólares a 2,8 dólares por kilo vivo en el término de un año.

La caída proyectada de casi un millón de toneladas en la producción mundial de carne vacuna para este año, estimada por el Mercado Ganadero de Rosario (Rosgan), generó un escenario de escasez global que sostiene los valores de los cortes premium. "Los precios internacionales alentaron la transformación que era necesaria bajo la idea de que había que producir más kilos por animal", explicó Juan Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot. En la actualidad, la sinergia entre la industria y los corrales es total: casi la totalidad de los frigoríficos exportadores operan con corrales propios o bajo la modalidad de "hotelería" con establecimientos asociados para garantizar el flujo y la calidad del producto.

Aunque el stock ganadero nacional se mantuvo estabilizado en torno a las 52 millones de cabezas por décadas, con una producción anual cercana a las 3 millones de toneladas, la lenta pero constante retención de hembras busca romper ese techo. Hoy el país exporta cerca del 30% de lo que produce (casi un millón de toneladas), con China como principal comprador en volumen, seguido por EE.UU., Europa, Israel y Brasil. No obstante, los especialistas prevén que la participación de la exportación trepará al 40% en el corto plazo gracias al acuerdo bilateral firmado con Washington en febrero y al tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que entró en vigencia este año.

"A partir de 2029 o 2030, podríamos estar proyectando exportaciones superiores a las 1,5 millones de toneladas", pronosticó la analista del Rosgan, María Julia Aiassa, marcando el que podría ser el techo histórico para el sector insignia de la economía argentina.

Con información de Reuters