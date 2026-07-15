Venus Psíquica adelantó qué pasará con la Selección Argentina a horas del partido con Inglaterra: "Nuestro Dios lo marcó"

En la previa de un nuevo y electrizante choque entre la Selección Argentina e Inglaterra, la tensión se siente en el aire. Mientras Lionel Scaloni pule los últimos detalles tácticos para el partido, el mundo de las vibraciones y el esoterismo también juega su parte. En las últimas horas, la reconocida clarividente Venus Psíquica paralizó a los hinchas con una revelación espiritual que apunta directamente al destino del equipo nacional en este Mundial 2026: "Nuestro Dios lo marcó".
A través de su canal oficial, la astróloga se refirió a las constantes consultas que recibió sobre el rumbo de la Scaloneta y sorprendió al rescatar una vieja predicción que data del año pasado. Según su mirada, existe una señal divina que acompaña al plantel argentino y que se manifiesta a través de una cifra muy particular.
Qué significa el número 3 para la Selección Argentina, según Venus Psíquica
La vidente basó toda su explicación en la fuerte presencia de un dígito místico. "El número tres, el número de Dios, marcó a la Selección Argentina", sentenció con seguridad. Para la especialista, este número representa la unión de la fe y la esperanza, además de simbolizar la presencia del creador guiando los caminos del conjunto albiceleste en la Copa del Mundo.
En ese sentido, Venus Psíquica llevó tranquilidad a los fanáticos de cara al partido ante los ingleses y aseguró que esta marca divina es un llamado a dejar atrás los fantasmas del pasado. "Cuando el número tres llega a la Selección de fútbol, no es casualidad. Es una señal para dejar el miedo atrás, para dejar atrás el sufrimiento, el miedo y el llanto", detalló en su mensaje.
La clarividente insistió en que esta sintonía energética es sinónimo de prosperidad y buenas vibras para el país. "Esto quiere nuestro Dios para nosotros: la abundancia para Argentina y la abundancia para la Selección de fútbol", concluyó, decretando un panorama de luz y éxito que ilusiona a los hinchas de cara a uno de los cruces más importantes y picantes de la competencia. ¿Se dará el milagro en la cancha?