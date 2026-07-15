Venus Psíquica adelantó qué pasará con la Selección Argentina a horas del partido con Inglaterra: "Nuestro Dios lo marcó"

La astróloga Venus Psíquica sacudió las redes con una impactante revelación sobre el futuro de la Selección Argentina antes de jugar contra Inglaterra.

En la previa de un nuevo y electrizante choque entre la Selección Argentina e Inglaterra, la tensión se siente en el aire. Mientras Lionel Scaloni pule los últimos detalles tácticos para el partido, el mundo de las vibraciones y el esoterismo también juega su parte. En las últimas horas, la reconocida clarividente Venus Psíquica paralizó a los hinchas con una revelación espiritual que apunta directamente al destino del equipo nacional en este Mundial 2026: "Nuestro Dios lo marcó".

A través de su canal oficial, la astróloga se refirió a las constantes consultas que recibió sobre el rumbo de la Scaloneta y sorprendió al rescatar una vieja predicción que data del año pasado. Según su mirada, existe una señal divina que acompaña al plantel argentino y que se manifiesta a través de una cifra muy particular.

Qué significa el número 3 para la Selección Argentina, según Venus Psíquica

La vidente basó toda su explicación en la fuerte presencia de un dígito místico. "El número tres, el número de Dios, marcó a la Selección Argentina", sentenció con seguridad. Para la especialista, este número representa la unión de la fe y la esperanza, además de simbolizar la presencia del creador guiando los caminos del conjunto albiceleste en la Copa del Mundo.

En ese sentido, Venus Psíquica llevó tranquilidad a los fanáticos de cara al partido ante los ingleses y aseguró que esta marca divina es un llamado a dejar atrás los fantasmas del pasado. "Cuando el número tres llega a la Selección de fútbol, no es casualidad. Es una señal para dejar el miedo atrás, para dejar atrás el sufrimiento, el miedo y el llanto", detalló en su mensaje.

La astróloga Venus Psíquica sacudió las redes con una impactante revelación sobre el futuro de la Selección Argentina antes de jugar contra Inglaterra.

La clarividente insistió en que esta sintonía energética es sinónimo de prosperidad y buenas vibras para el país. "Esto quiere nuestro Dios para nosotros: la abundancia para Argentina y la abundancia para la Selección de fútbol", concluyó, decretando un panorama de luz y éxito que ilusiona a los hinchas de cara a uno de los cruces más importantes y picantes de la competencia. ¿Se dará el milagro en la cancha?