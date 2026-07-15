Hay una mascarilla casera que muchas asiáticas usan desde hace siglos para tener un cabello más liso, fuerte, brilloso y saludable. Si tenés un pelo que tiende al frizz, el encrespamiento o la resequedad, este remedio natural puede ser una muy buena solución. Se prepara con ingredientes que seguro tengas en tu cocina o te resulten fáciles de conseguir.
"Esta es la receta secreta de las asiáticas para tener el cabello liso, largo y brillante. Con esta mascarilla 100% casera ya no necesitará keratina, químicos ni calor", cuenta Carmen, creadora de contenido beauty. Se prepara a base de avena, agua, miel, mascarilla de pelo, aceite de oliva y miel.
Cómo preparar una mascarilla asiática para el cabello
Ingredientes
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5 cucharadas de avena
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Agua (cantidad necesaria)
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2 cucharadas de tu mascarilla de pelo favorita
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2 cucharadas de miel
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1 cucharada de aceite de oliva
Preparación
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En un recipiente, mezclar cinco cucharadas de avena con un poco de agua a ojo. Llevar a la licuadora.
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Colar la mezcla y añadir dos cucharadas de la mascarilla para el cabello que más te guste.
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Incorporar dos cucharadas de miel y una de aceite de oliva.
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Aplicar este tratamiento en tu cabello seco una vez a la semana y dejar actuar 40 minutos.
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Enjuagar normalmente. Podés después lavártelo son shampoo y acondicionador y secar normalmente.
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¡Listo!
Por qué esta mascarilla funciona tan bien
El éxito de esta mascarilla está en la combinación de ingredientes que aportan hidratación, nutrición y suavidad a la fibra capilar. La avena contiene vitaminas, minerales y compuestos calmantes que ayudan a hidratar el cabello y reducir el aspecto áspero o reseco. Además, al formar una especie de gel natural, puede dejar la melena más suave y manejable.
Por su parte, la miel es un humectante natural, lo que significa que atrae y retiene la humedad. Esto ayuda a combatir el frizz, especialmente en cabellos secos o dañados por el uso frecuente de planchitas, secadores o tinturas.
El aceite de oliva aporta ácidos grasos y antioxidantes que nutren profundamente la fibra capilar. Gracias a ello, el pelo puede verse más brillante, flexible y protegido frente a la rotura. Finalmente, la mascarilla capilar que se agrega a la preparación potencia el tratamiento, ya que suma ingredientes acondicionadores que ayudan a desenredar, suavizar y mejorar la apariencia general del cabello.