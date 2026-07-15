Inflación del NEA: uno por uno, cómo variaron todos los rubros

Este martes 14 de julio, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2025, revelando que la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación del 1,9%, al igual que la inflación a nivel nacional que registró el mismo número.

Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,0%), Salud (3,0%) y Educación, y Recreación y Cultura (2,8%). Por otra parte, los rubros de menor aumento en el Comunicación (-0,1%), Transporte (0,4%) y Prendas de vestir y calzado (0,7%).

Con respecto al acumulado en la región desde junio el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (70,7%), Educación (42,3%), y Restaurantes y hoteles (41,1%).

Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Prendas de vestir y calzado (14,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (17,4%), y Bebidas alcohólicas y tabaco (22,3%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Verduras, tubérculos y legumbres (4,7%) y Pan y cereales (2,2%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Frutas (-3,5%) y Carnes y derivados (0,9%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de junio se ubicó en el 1,9%, lo que representó una leve desaceleración en comparación con el mes de mayo. De acuerdo con los datos publicados por el Indec, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un alza del 16,8% en lo que va de 2026, una cifra que ya supera la meta anual estimada por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto. Asimismo, la variación interanual alcanzó el 33,5%.

Al analizar el comportamiento de las categorías, los precios estacionales lideraron las subas con un incremento del 3,4%, impulsados por las verduras y el sector turístico, aunque amortiguados por una baja en las frutas. Por su parte, la inflación núcleo avanzó un 1,6% debido a aumentos en pan y cereales, productos medicinales y alquileres, mientras que los precios regulados subieron un 2,3% impactados por los ajustes en electricidad y transporte público.

En cuanto a las divisiones específicas, Recreación y cultura registró la mayor suba mensual con un 4,2%, empujada principalmente por los paquetes turísticos, seguida por el rubro de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que incrementó un 3,3%. En el extremo opuesto, los sectores que mostraron las menores variaciones durante junio fueron Comunicaciones, con un 0,9%, y Prendas de vestir y calzado, con apenas un 0,4%.