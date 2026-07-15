Dónde ver Argentina vs. Inglaterra por TV y online en el Mundial 2026: esta es la forma

Selección de fútbol masculina de Argentina en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA ha entrado en su etapa de máxima definición, y la expectativa es total. Tras superar una emocionante llave de cuartos de final frente a Suiza en tiempo suplementario, la selección de Argentina dirigida por Lionel Scaloni se metió entre los cuatro mejores equipos del planeta y se prepara para disputar las semifinales.

Con el sueño intacto de retener la copa, el conjunto albiceleste buscará sellar su pasaje hacia el partido decisivo en un certamen repleto de sorpresas. Este vibrante duelo por un lugar en la gran final mantendrá en vilo a todo un país que espera volver a ver a Lionel Messi levantar el trofeo más codiciado del fútbol.

¿Dónde ver el partido de Argentina en vivo por TV y online?

Para aquellos que deseen seguir cada detalle del trascendental partido desde territorio argentino, existe una amplia variedad de opciones tanto en televisión tradicional como en plataformas digitales de última generación.

En la televisión abierta, el encuentro será transmitido en vivo de forma gratuita por la pantalla de Telefe y a través de la Televisión Pública, asegurando una cobertura nacional para que nadie se pierda las acciones del seleccionado. Por su parte, quienes prefieran las señales de cable podrán sintonizar el duelo en las pantallas de TyC Sports y DSports (DirecTV), canales que ofrecerán análisis previos y coberturas especializadas desde el estadio en Estados Unidos.

Para quienes prefieran disfrutar de la transmisión de manera online y desde cualquier dispositivo móvil o computadora, las alternativas digitales son sumamente diversas. Las plataformas de streaming autorizadas para reproducir la señal oficial serán DGO, Flow y Telecentro Play, permitiendo sintonizar los canales deportivos tradicionales de forma online. Adicionalmente, el partido estará disponible mediante suscripción en las aplicaciones de Disney+ y Paramount+, y de forma directa en el sitio web de Mi Telefe.

Inglaterra en el Mundial de Norteamérica 2026.

Un clásico mundialista que vuelve a suceder

Este encuentro de semifinales promete ser una batalla inolvidable. El duelo entre Argentina e Inglaterra trasciende la simple búsqueda de una final; representa la reedición de un auténtico clásico mundialista repleto de mística, historia y una enorme rivalidad deportiva. Con memorables antecedentes que han marcado la historia de este deporte, ambos países se verán las caras en un duelo definitivo que volverá a paralizar al planeta del fútbol.