Telefe echó sin previo aviso a una de sus figuras: "Que quede asentado que yo me presenté a mi trabajo"

Escándalo total en la puerta del canal. Una figura fue desvinculada por teléfono.

Arde la pantalla de las tres pelotas y, esta vez, el escándalo no está pasando adentro de la casa de Gran Hermano, sino en las oficinas de los canales de streaming. Telefe tomó una decisión drástica y echó sin previo aviso a una de sus figuras más conocidas por el público joven. La desvinculación se manejó con un llamado telefónico, lo que desató la furia de la protagonista, que terminó yendo a la puerta del canal y denunció un fuerte "destrato".

La afectada por esta tremenda escoba es Zoe Bogach, la exparticipante de la edición 2023 de Gran Hermano que venía desempeñándose en los contenidos digitales de la señal. Al enterarse de la noticia de manera informal a través de su teléfono, y bajo la estricta recomendación de sus asesores legales, la rubia decidió presentarse igual en su puesto de trabajo para evitar que la acusaran de abandono de tareas. Sin embargo, el panorama con el que se encontró fue desolador: no la dejaron pasar de la puerta.

Acompañada por su mamá, Aixa Abasto, Zoe prendió un vivo de TikTok para escrachar a la productora en tiempo real. "Esto es destrato. Mi mamá está enferma y hace mucho frío, no nos dejan ni esperar ahí adentro", disparó indignada la influencer ante miles de seguidores que no entendían nada. Con los tapones de punta, la joven ex-hermanita dejó en claro su postura legal: "Que quede asentado que yo me presenté a mi trabajo. Los despidos tienen que ser notificados por carta documento".

Escándalo total en la puerta del canal. Una figura fue desvinculada por teléfono.

¿Por qué echaron a Zoe Bogach de Telefe?

Aunque en un principio los rumores apuntaban a que su salida tenía que ver con el ingreso de su exnovio Manuel a la actual edición del reality de convivencia, la realidad parece ser bastante más compleja y estar ligada a la convivencia diaria.

Según reveló la periodista Laura Ubfal en Bondi Live, el canal ya venía bastante cansado de las actitudes de la influencer. "El tema no tiene nada que ver con Manu. Ella tenía problemas con Mica Viciconte, con Pestañela (Daniela Celis), habló de Romina (Uhrig)... Hace rato que la querían sacar del streaming", detalló la panelista de GH, dejando en claro que la interna venía picante.

Por su parte, Yanina Latorre sumó nafta al fuego en SQP y destrozó la actitud de la exjugadora: "La contrataron y después la echaron del streaming por todo lo que dice. Es peligrosa. Es una chica que no está bien, alguien la tenía que parar y necesita ayuda”.

Lo cierto es que la relación entre Zoe y Telefe terminó de la peor manera. Con abogados de por medio y un vivo de TikTok que dejó expuesta a la señal, la guerra recién comienza y promete sumar nuevos capítulos en la Justicia.