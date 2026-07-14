Paro de estatales: ATE pide un cese de tareas por el partido Argentina-Inglaterra

El Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le pidió al presidente Javier Milei que este miércoles se determine un "cese de tareas" a partir del mediodía en toda la Administración Pública Nacional por el partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. El gremio argumentó esta solicitudd por tratarse de un "acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica".

"Nos dirigimos a usted a fin de solicitar que para el día de mañana se determine un cese de tareas a partir de las 12 horas en toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, con motivo del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol", se indicó en un comunicado dirigido al Gobierno Nacional.

En el texto, que también fue remitido al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, se plantea que el encuentro el equipo de Lionel Messi y el combinado inglés "representa un acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país, superando el marco estrictamente deportivo y movilizando profundamente el sentir nacional".

"Tal como sucede en las festividades de fin de año y feriados nacionales, se deberían mantener guardias mínimas en sectores críticos, de manera de cubrir urgencias y emergencias", agregó ATE, en un documento que lleva la firma de su secretario general, Rodolfo Aguiar.

La organización gremial también remarcó que "entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social y el Estado Nacional debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha".

El emotivo pedido de excombatientes a la Selección

El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) realizó un sentido comunicado para la Selección Argentina. A horas de la semifinal, desde uno de los centros más importantes del país enviaron un mensaje a los jugadores de fútbol. "Muchachos: Hoy nos volvemos a ilusionar", expresaron y dejaron en claro que el miércoles es "solo un partido de fútbol". Además les pidieron salir a la cancha con "calma" y con el "corazón de potrero".

"Verlos jugar en este Mundial nos llena de un orgullo profundo. Nos conmueve ver cómo representan a nuestro fútbol: compitiendo hasta el límite, sin rendirse jamás y buscando la gloria hasta el último suspiro", expresaron. "Hace tiempo lograron algo que parecía imposible: que los argentinos volvamos a mirar a la Selección como un punto de encuentro, como un refugio de pertenencia del cual sentirnos profundamente orgullosos", agregaron.