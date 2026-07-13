¨Roque & Gervasio, Pioneros del Espacio¨, nueva hilarante entrega

¨Roque & Gervasio Pioneros del Espacio: Roque, el chupador¨, en pocos días, ya se encontrará disponible para la venta en las comiquerías y librerías de nuestro país. El lanzamiento del undécimo volumen de la serie definitivamente promete, no solo por su sinopsis delirante y totalmente ácida, sino por ser en pleno Mundial de Fútbol 2026, con una trama que también recuerda a un campeonato planetario, aunque en este caso en una tierra muy lejana.

En esta nueva desventura galáctica, los bizarros antihéroes espaciales se verán envueltos en la fiebre del juego ´Chupabola´ en el planeta HJK 24 Woodstock. Lo que comienza como una oportunidad para Roque de brillar como deportista de alto rendimiento, pronto se convertirá en una sátira desopilante sobre las rivalidades culturales, el mercado inmobiliario intergaláctico y las ambiciones de poder ocultas tras discursos de ´paz y amor´.

Tras demostrar un talento natural para succionar nafta de autos vintage, Roque será reclutado por el Licenciado Arcoíris Ascencio para jugar profesionalmente al Chupabola, el deporte rey del planeta. Roque se unirá las filas de ´Resonantes Cristal´, un equipo de la Nación Libre Vegana que lleva décadas sin conocer la victoria.

Bajo las órdenes del severo entrenador Kowalsky, Roque deberá aprender las complejas reglas de succionar y soplar la bola para llevar a su equipo a la final contra sus archirrivales roqueros: Cuero Metal. Sin embargo, entre partidos, la presencia de los ´boloideos´, extraños seres telepáticos nativos del planeta y oscuros planes que involucran algas de aguas profundas sugieren que hay mucho más en juego que un simple trofeo deportivo.

Con el humor ácido y el dibujo expresivo que caracteriza a la serie y tal como nos tiene acostumbrados, la nueva entrega ofrecerá una mirada crítica y divertida de una sociedad dividida entre ´hippies´ y ´rockeros´, donde los escribanos son tan necesarios como los entrenadores y el mundial del Chupabola del planeta HJK 24 -algo así como nuestro ´Mundial de Fútbol´-. puede ser tan intenso como una guerra.

Para quienes nunca leyeron nada de las aventuras intergalácticas de Roque & Gervasio, ¿de qué se trata la serie?

Roque & Gervasio, Pioneros del Espacio, es una serie de libros autoconclusivos cuyo primer volumen salió en 2020. De ahí, los autores no han parado y más allá del nuevo tomo N.º 11, el plan editorial contará con un total de 41 libros, cuyo horizonte es la construcción de multiverso que se expanda hacia el infinito.

La serie acompaña a Roque y Gervasio, dos conquistadores de planetas no muy glamorosos en un futuro capitalista, burocrático y relativamente pacífico, dominado por la DIAPE (Dirección Interprovincial de Astronáutica y Planetas Extrasolares) con sede en Chivilcoy.

Roque Aconcagua y su ayudante Gervasio descubren planetas deshabitados. o bien habitados por especies poco problemáticas, y tratan de conquistarlos para luego venderlos o ponerlos en alquiler. En ciertas ocasiones, lo consiguen.

Cada aventura es un mundo en sí: hay historias de amor, viajes en el tiempo, realidades paralelas, rosca política en planetas lejanos, huelgas e infinidad de especies no humanas; todo, mientras los alocados conquistadores deben lidiar con personajes casi todopoderosos: Dios y Doña Olga, la suegra de Roque.

Además de los libros de la colección, que salen dos o tres veces al año. cada tanto, los autores nos sorprenden con otras publicaciones, tales como manuales técnicos que estudian los astronautas -exobiología, planetas de interés turístico, biografías de grandes colonizadores- relatos gráficos de las primeras colonizaciones planetarias.

En esta oportunidad, el volumen N.º 11 contará con un relato complementario e imperdible: ´Amanecer Capricornio: El Planeta Hippie´. La breve historia nos presenta la llegada de un grupo de hippies veganos y rockeros limados que, en ´comunidad´ a la más hilarante experiencia típica del socialismo utópico, conquistarán un planeta lejano en contra de la expansión capitalista del cosmos. Una vez en el planeta, ¿realmente demostrarán ser es comunidad tan organizada y pacífica como dicen ser? ¿o quizás se desatará el caos? Todo es posible en el multiverso de Roque y Gervasio.

Sin dudas, Libros del Cosmonauta nos traen una propuesta de locura y un universo para descubrir, ideal para exploradores, coleccionistas, pero, sobre todo, para aquellos que disfrutan de la aventura, las risas y los extraterrestres con forma de pulpo.