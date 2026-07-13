Un adolescente intentó secuestrar y abusar a una nena de 7 años, pero su padre logró salvarla

Las tranquilas mañanas de la localidad de Campo Grande, en Misiones, se vieron interrumpidas por una dramática y desesperante situación: una niña de 7 años fue raptada por un adolescente mientras caminaba sola hacia un comercio del barrio.

El hecho ocurrió el pasado viernes y quedó registrado en las cámaras de seguridad. En el video se puede ver al adolescente apartar a la nena del camino y luego salir corriendo al advertir que llegaba el padre de la menor. La Justicia investiga un intento de abuso sexual.

Según el registro de la cámara de la vivienda lindera a la zona del ataque, la escena ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. En las imágenes se observa cómo la niña es seguida de cerca por el adolescente, de 17 años, sin darse cuenta de que estaba siendo perseguida.

El rescate que evitó una tragedia

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el joven sorprendió a la menor por la espalda, le tapó la boca para impedir que pidiera ayuda y la arrastró por la fuerza hacia una zona de árboles ubicada al costado de una calle de tierra.

El siniestro plan del agresor se frustró pocos segundos después, cuando el padre de la niña advirtió lo que estaba ocurriendo desde su vivienda y salió corriendo en dirección a su hija. Ante ello, el adolescente liberó a la menor y escapó rápidamente del lugar.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad resultaron fundamentales para orientar la investigación y permitir la identificación del sospechoso.

La detención del adolescente

El padre de la menor de edad radicó la denuncia y desde la Comisaría de la Mujer de Campo Grande se desplegó un operativo para localizar al adolescente y asistir a la víctima.

Horas más tarde el sospechoso fue encontrado y demorado por la Policía. Luego fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Ce.Mo.As.), donde permanece alojado por orden de la Justicia.

En simultáneo las autoridades ya habían activado el protocolo de atención integral para la niña, con la intervención de los organismos especializados en asistencia a víctimas.

La investigación continúa bajo supervisión judicial y busca esclarecer los detalles del ataque ocurrido en la localidad de Campo Grande para determinar la responsabilidad que le cabe al adolescente demorado. Gracias a la intervención del padre de la menor, el hecho no se transformó en una tragedia mayor.