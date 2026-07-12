La posible ampliación del Mundial se debatirá tras la edición de 2026, dice Infantino

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo J - Argentina contra Argelia

Cualquier nueva ampliación de la Copa del Mundo, que aumente a 64 el número de selecciones en la fase final, se debatirá tras la edición ‌de este año, dijo el presidente ‌de la FIFA, Gianni Infantino, que no ofreció más detalles.

La fase final de 2026, que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos, ha contado por primera vez con 48 selecciones, una decisión que fue muy criticada, pero que no ha suscitado mucho debate desde que el torneo dio comienzo el 11 de junio.

"Todas estas son cuestiones que examinaremos tras el Mundial", dijo Infantino, quien impulsó con éxito la ampliación de ​la fase final de 32 ⁠a 48 selecciones, a la cadena de televisión suiza Blue Sport.

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No dio más ‌detalles, limitándose a decir: "Creo que es importante que, cuando se quiera ⁠organizar un Mundial, se haga para todo el mundo, ⁠no solo para Europa y Sudamérica, sino, efectivamente, para todo el mundo".

"Si no se da a los países más pequeños la oportunidad de participar en el Mundial, carecerán del ⁠incentivo para seguir mejorando".

Infantino calificó el torneo de 48 equipos como un éxito ​y dijo: "Todos los equipos jugaron a un alto nivel. Equipos ‌de todos los continentes marcaron goles y ‌sumaron al menos un punto".

"Nueve de cada diez selecciones africanas llegaron a la ⁠fase eliminatoria. En el último Mundial, solo había cinco selecciones de África. Eso demuestra lo importante que es incluir a todas las selecciones, darles esta oportunidad de participar", añadió.

El número de participantes en el Mundial se amplió a 32 selecciones en 1998. La ​próxima fase ‌final, en 2030, será coorganizada por Marruecos, Portugal y España, y el torneo de 2034 se celebrará en Arabia Saudita .

INFANTINO DEFIENDE PAUSAS Y PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Infantino, que rara vez concede entrevistas a los medios y ha limitado el número de ruedas de prensa oficiales, admitió que la introducción de ⁠pausas para hidratarse durante cada mitad del partido —que muchos han considerado un intento cínico de ayudar a los socios televisivos a obtener más ingresos publicitarios— había resultado controvertida.

"Este es un tema que suscita mucho debate (...). El año pasado, durante el Mundial de Clubes en Estados Unidos, hubo pausas para refrescarse cada vez que hacía mucho calor.

"Estas breves pausas se dieron en aproximadamente el 60% de los partidos, pero no en el 40% restante porque la temperatura no era ‌tan alta. Hubo muchas quejas, ya que se consideraba que todos los equipos debían enfrentarse a las mismas condiciones", agregó.

También defendió los altos precios de las entradas para el Mundial. "Los estadios están llenos; la ocupación es del 99,7% y es probable que alcance el 99,9% al final del torneo".

"Los expertos fijaron los precios de las entradas antes del torneo. Nuestros ‌expertos trabajaron en ello y nos dijeron: 'Estos son los precios con los que pueden seguir adelante'”. Ahora vemos la prueba: las entradas que algunos consideraban demasiado caras se están revendiendo en ‌el mercado secundario —lo cual ⁠es perfectamente legal aquí— por cuatro o cinco veces su precio original".

Infantino dijo que esperaba que la FIFA generara un total de entre ​13.000 millones y 14 000 millones de francos suizos (entre 16.080 y 17.320 millones de dólares) durante los 39 días que dura el Mundial. "Es un resultado bastante satisfactorio", añadió.

(1 dólar = 0,8084 francos suizos)

(Texto de Mark Gleeson, desde Atlanta; edición en español de Javier López de Lérida)