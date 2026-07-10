Cierra la colectora de Cantilo y activan cambios en el tránsito

El corte afectará la circulación en sentido norte desde las 13 del lunes 13 de julio.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que desde el lunes 13 de julio permanecerá cerrada la colectora de la avenida Cantilo, entre el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Intendente Güiraldes.

La restricción se extenderá hasta fin de año y responderá al avance de las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa, un proyecto destinado a mejorar la conexión entre la Ciudad y el Río de la Plata.

El corte afectará la circulación en sentido norte desde las 13 horas, por lo que quienes transiten por la zona deberán utilizar un recorrido alternativo.

¿Cómo será el desvío del tránsito por el cierre de la colectora de la avenida Cantilo?

De acuerdo con el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, los vehículos que circulen hacia el norte deberán desviarse por la Costanera, continuar por la avenida Intendente Güiraldes y reincorporarse luego a la colectora de Cantilo para retomar su recorrido habitual.

El cierre permitirá que Autopistas Urbanas (AUSA) avance con distintas tareas de obra, entre ellas la remoción y relocalización de instalaciones de servicios públicos ubicadas bajo la calzada y la construcción de la estructura del futuro Anillo Peatonal que formará parte del proyecto.

La obra busca generar una conexión directa entre la avenida Figueroa Alcorta y la Costanera mediante un paso bajo nivel que atravesará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

El nuevo túnel tendrá una extensión aproximada de 540 metros, contará con cuatro carriles de circulación, dos por cada sentido, y una altura libre superior a los cuatro metros, lo que permitirá el paso de colectivos, vehículos particulares y unidades de emergencia.

Como complemento, se construirá un anillo peatonal y ciclovía con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y un recorrido total de 440 metros. El diseño apunta a facilitar el acceso de peatones y ciclistas al frente costero, además de convertirse en un nuevo punto de referencia urbana.

Según las estimaciones del Gobierno porteño, una vez finalizada la intervención, beneficiará a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de más de 38.000 vehículos por día, al reducir los tiempos de viaje y disminuir la congestión en los cruces existentes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo al presentar el proyecto que esta intervención busca fortalecer la integración entre la Ciudad y el Río de la Plata mediante nuevas conexiones para vehículos, peatones y ciclistas. En la misma línea, el Ministerio de Movilidad e Infraestructura señaló que permitirá revertir la histórica desconexión entre los barrios porteños y el frente costero, además de mejorar la movilidad en uno de los principales accesos del norte de la Ciudad.