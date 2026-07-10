Quién es el arquero de España en el Mundial 2026: así es Unai Simón, el arquero récord en Mundiales (Foto: Getty Images)

España sigue firme en la pelea por el título del Mundial 2026 y buena parte de esa solidez tiene nombre propio bajo los tres palos: Unai Simón. El arquero se transformó en una de las figuras decisivas de esta Copa del Mundo y es la clave para el avance del combinado dirigido por Luis de la Fuente en el torneo. Por qué suena como el gran candidato al Guante de Oro.

Quién es Unai Simón, su carrera y el récord histórico que logró

Unai Simón Mendibil nació el 11 de junio de 1997 en Vitoria-Gasteiz y tiene una altura de 1,90 metros. Es hincha y producto de la cantera del Athletic Club de Bilbao, institución en la que se formó desde los 14 años tras un paso breve por el Aurrerá Vitoria. Recorrió las divisiones juveniles, pasó por el Basconia y el Bilbao Athletic.

Finalmente, debutó en Primera División en agosto de 2018 con el Athletic Club. Desde entonces se afianzó como titular indiscutido con el número 1 y ya suma más de 260 partidos oficiales con el club rojiblanco.

Con la camiseta de la Selección, viene de ser campeón europeo en las categorías Sub-19 y Sub-21, además de haberse colgado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la absoluta, fue pieza clave para que España se quedara con la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.

El récord histórico de Simón: España llega a cuartos de final sin goles

Mientras Lamine Yamal desequilibra en ataque y Pedri maneja los hilos en la mitad de cancha, Simón sostiene una estadística que impresiona: España llegó a esta instancia sin recibir goles en el torneo.

El arquero acumuló una racha de imbatibilidad que superó los 517 minutos que Walter Zenga había dejado como marca en Italia 90, un registro que se mantenía intacto desde 1990. Esa cadena de partidos sin goles en contra se fue tejiendo entre el cierre de Qatar 2022 y los compromisos de España en este Mundial, incluyendo el ajustado empate ante Marruecos y una goleada por 3-0 frente a Austria.

Así, La Roja es el único equipo que todavía no recibió goles en su arco durante el Mundial 2026 y en gran parte se lo debe a Simón, que se posiciona como uno de los posibles candidatos al Guante de Oro.