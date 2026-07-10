España vs. Bélgica: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los cuartos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección de España y la Selección de Bélgica se disputarán este viernes 10 de julio a las 16:00 (hora de Argentina) en el Los Angeles Stadium de California. Se trata de un duelo a todo o nada donde ambos equipos buscarán clasificar en la semifinal del Mundial 2026.

España vs. Bélgica: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambas selecciones, la inteligencia artificial definió que el ganador del encuentro será la selección de España. Los algoritmos estadísticos otorgan a "La Roja" un 54% de probabilidades de quedarse con el triunfo en los 90 minutos reglamentarios, frente a un 26% en favor de Bélgica y un 20% de chances de un empate que fuerce la prórroga.

De acuerdo a los pronósticos, el marcador definitivo apunta a una victoria española por la mínima diferencia, con un resultado estimado de 2 a 1, fundamentado en la capacidad de ambos equipos para vulnerar las vallas rivales, pero con un balance superior para el mediocampo de la península ibérica.

España llega con un récord defensivo formidable: finalizó la fase de grupos como líder del Grupo H sumando 7 puntos, anotando 5 goles y manteniendo su valla invicta (0 goles en contra). Posteriormente, ratificó su templanza al eliminar a Portugal en octavos de final por 1 a 0 con un gol agónico.

Por el lado de Bélgica, su andar en el Grupo G fue más irregular, clasificando en la primera posición con 5 unidades producto de una victoria y dos empates. Sin embargo, su explosión futbolística ocurrió en los octavos de final, donde aplastó con autoridad a los locales de Estados Unidos por 4 a 1.

A nivel colectivo, España destaca por el control absoluto de la posesión y la estructura defensiva, mientras que Bélgica se presenta como un elenco directo y letal al contraataque.

En el plano de las individualidades, las proyecciones ponderan de manera muy alta el recambio y el momento de las piezas clave españolas. La presencia de Rodri en el eje del campo y el desequilibrio constante del joven Lamine Yamal son los pilares estables del esquema de Luis de la Fuente. Asimismo, la profundidad del plantel quedó demostrada con el ingreso de Mikel Merino, autor del gol de la clasificación ante los portugueses.

El conjunto belga responde con nombres de altísima jerarquía en el frente de ataque. El atacante Charles De Ketelaere atraviesa un momento excepcional tras convertir un doblete ante el combinado norteamericano, secundado por la experiencia del histórico goleador Romelu Lukaku y la conducción de Hans Vanaken. No obstante, las falencias defensivas del equipo dirigido por Rudi García representan la mayor debilidad en las métricas de la IA para afrontar los ataques combinados de España.

¿Qué antecedentes hay entre ambas selecciones?

Los registros históricos entre ambas naciones muestran una paridad importante, pero con una leve ventaja para el conjunto español en competiciones oficiales de máxima jerarquía. En el marco de las Copas del Mundo, se registran duelos emblemáticos como el triunfo belga por penales en los cuartos de final de México 1986 y la revancha de España en Italia 1990 con un triunfo 2 a 1 en fase de grupos.

En el acumulado global de amistosos y torneos continentales, la consistencia competitiva de la estructura de juego española en la última década inclina la balanza técnica en las previsiones probabilísticas, lo que ratifica que es España es la favorita para acceder a las semifinales.