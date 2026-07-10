Día Internacional del Mojito: 4 recetas para preparar los mejores tragos

Mojito.

El mojito logró trascender las barras de Cuba para convertirse en un clásico de la coctelería internacional. Refrescante, aromático y fácil de adaptar a distintos ingredientes, este trago conquistó cartas de bares de todo el mundo y se mantiene como uno de los favoritos para el verano, las reuniones con amigos y las celebraciones especiales.

Cada 11 de julio se celebra el Día Internacional del Mojito, una fecha que invita a redescubrir este cóctel emblemático nacido en La Habana y asociado a la cultura caribeña. Su combinación de ron, lima, menta, azúcar y soda dio origen a innumerables reinterpretaciones que hoy forman parte de la coctelería de autor. En esta ocasión, cuatro referentes de bares argentinos comparten sus recetas para prepararlo en casa.

Mojito.

Cómo preparar el mojito clásico con un toque de autor

El bartender y socio de Mixtape, Pablo Pignatta, propone una versión que potencia el perfil herbal del cóctel mediante la maceración previa del ron y del vermouth con menta.

Ingredientes

50 ml de ron con menta.

30 ml de vermouth bianco con menta.

Jugo de una lima.

10 ml de almíbar simple.

Soda.

Hielo.

Para el almíbar simple

1 taza de azúcar.

1 taza de agua.

Para el ron con menta

750 ml de ron blanco.

1 ramo de menta.

Para el vermouth con menta

750 ml de vermouth bianco.

100 hojas de menta.

Preparación

Preparar primero el almíbar llevando a hervor partes iguales de agua y azúcar. Para el ron, dejar reposar durante ocho horas el ron blanco con un ramo de menta y luego colar. En el caso del vermouth, licuar con hojas de menta, refrigerar una hora y filtrar.

En un vaso alto con abundante hielo incorporar el ron, el vermouth, el jugo de lima y el almíbar. Mezclar, completar con soda y decorar con una hoja de menta fresca.

Mojito de maracuyá y mojito andino: dos versiones para salir de lo clásico

Mojito Maracuyá

El bartender Gonzalo Altamirano, de Malcriado, apuesta por una combinación tropical donde la acidez del maracuyá aporta frescura y un sabor intenso.

Ingredientes

30 ml de ron.

4 gajos de lima.

Un puñado de menta.

15 ml de almíbar simple.

20 ml de pulpa de maracuyá.

20 ml de jugo de limón.

Hielo.

Menta y rodajas de lima para decorar.

Preparación

Colocar en una coctelera el ron, la lima, la menta triturada, el limón, la maracuyá y el almíbar. Agitar vigorosamente y servir en un vaso largo con abundante hielo. Finalizar con hojas de menta y rodajas de lima.

Mojito Andino

Desde Ronconcon, Emilio Bruno reinterpreta el clásico reemplazando el ron por pisco e incorporando huacatay y bitter de café.

Ingredientes

60 ml de pisco.

10 hojas de huacatay.

10 hojas de menta.

20 ml de almíbar simple.

Jugo de un limón.

Soda.

Hielo.

3 gotas de bitter aromático de café

Preparación

Macerar la menta y el huacatay junto con el jugo de limón. Incorporar el pisco y mezclar. Agregar abundante hielo roto, completar con soda y terminar con unas gotas de bitter de café. Decorar con una ramita de huacatay.

Mojito.

San Lucas: el mojito con ron de canela que sorprende por su sabor

El mixólogo Santiago Lambardi, creador de la carta de cócteles de Hierro, desarrolló una variante donde el protagonista es un ron macerado con canela que aporta notas especiadas sin perder la esencia refrescante del mojito.

Ingredientes

60 ml de ron de canela.

30 ml de jugo de lima.

15 ml de almíbar simple.

Una ramita de menta.

Refresco de lima-limón.

Hielo.

Para el ron de canela

60 ml de ron blanco.

3 ramas de canela.

Preparación

Macerar durante una semana el ron junto con las ramas de canela. Luego, machacar suavemente la menta con el jugo de lima y el almíbar dentro del vaso. Agregar hielo, incorporar el ron de canela y completar con refresco de lima-limón. Revolver suavemente y decorar con una rama de menta fresca.