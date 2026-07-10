Del gol errado al miedo: el triste posteo de Campaz por la eliminación de Colombia del Mundial 2026

El triste posteo de Campaz por la eliminación de Colombia del Mundial 2026

Jaminton Campaz fue protagonista en la Selección de Colombia durante su estadía en el Mundial 2026 y quedó marcado por un gol errado cerca del final del duelo ante Suiza. Dicho encuentro, con el que los europeos avanzaron a cuartos de final, se definió poco después por penales y los de Néstor Lorenzo se despidieron del torneo. El futbolista de Rosario Central publicó un extenso mensaje en sus redes en el que utilizó la palabra "miedo" y encendió todas las alarmas.

El comunicado completo de Jaminton Campaz tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre.

Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también en los más difíciles.

A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país.

El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte.

Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo

El recuerdo de Andrés Escobar, latente en Colombia por un error en el Mundial

Lo sucedido con Campaz no pasó desapercibido. El jugador de Rosario Central se vio obligado a cerrar los comentarios en su posteo debido a los comentarios amenazantes para él y su familia. De hecho, el periodista colombiano Camilo Pinto aseguró en sus redes que el atacante no regresó al país por esta situación. Este hecho, despertó preocupación ya que Andrés Escobar -jugador del seleccionado en el Mundial Estados Unidos 1994- fue asesinado en Medellín días después del regreso de la Copa del Mundo en la que marcó un gol en contra ante el local por el que luego quedaron eliminados.

El comunicado de Jaminton Campaz en sus redes

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado suizo el sábado 11 de julio desde las 22 horas de nuestro país en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con el arbitraje todavía a confirmar. En cuanto al posible rival, desde las 18 horas del mismo día se verán las caras Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, también buscando un lugar en semifinales. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

Por otro lado, Francia eliminó a Marruecos tras ganarle 2 a 0 y España se enfrenta a Bélgica para definir a otro de los semifinalistas. El primer encuentro tuvo lugar el pasado jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough -Massachusetts- con Facundo Tello impartiendo justicia; mientras que el restante será en el SoFi Stadium de Los Ángeles el viernes 10 del corriente a las 16 con el inglés Michael Oliver como árbitro.