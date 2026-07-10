Francia sigue firme en el Mundial 2026 y Adrien Rabiot dejó una frase que generó polémica tras vencer a Marruecos y meterse en semifinales.

Francia volvió a confirmar su candidatura al título en el Mundial 2026 tras derrotar 2 a 0 a Marruecos. Sin embargo, más allá del resultado, las declaraciones de Adrien Rabiot tras el encuentro fueron las que acapararon la atención, por la actitud de superioridad con la que analizó al seleccionado africano.

El mediocampista del Milan aseguró que, pese al respeto previo por el rival, durante el desarrollo del partido los jugadores sintieron que Marruecos nunca estuvo realmente cerca de poner en riesgo la clasificación francesa. Sus palabras rápidamente generaron repercusión por la confianza -e incluso para algunos, arrogancia- con la que describió la superioridad de los dirigidos por Didier Deschamps.

Luego del 2-0 conseguido en el Gillette Stadium de Boston, Rabiot analizó el desarrollo del encuentro y dejó una frase que no pasó inadvertida. "Cuando les dábamos la pelota, sentíamos que no generaban demasiado peligro. Al final, había poco que temer de este equipo", sostuvo el volante en declaraciones a BeIN Sports, mostrando poco respeto por el rival.

El futbolista explicó que esa sensación fue compartida por todo el plantel durante los 90 minutos y que nunca llegar a sentir que Marruecos pudiera cambiar el rumbo del partido. "Esa fue la sensación que tuvimos dentro de la cancha", agregó, respaldando la idea de que Les Bleus controlaron el encuentro incluso cuando cedieron la posesión del balón.

La comparación con el Marruecos del Mundial de Qatar

Rabiot también reveló una conversación que mantuvo con Raphaël Raymond, responsable de comunicación de la selección francesa, quien le comentó que veía a este Marruecos por debajo del nivel que mostró en Qatar 2022.

"Me decía que desde afuera parecía un equipo un poco menos fuerte que hace tres años y medio. Aun así, siguen teniendo futbolistas extraordinarios capaces de marcar diferencias, por eso nunca dejamos de estar atentos", explicó el mediocampista. Si bien reconoció la calidad individual del conjunto africano, insistió en que Francia siempre sintió que tenía el partido bajo control.

El sueño de Francia de jugar otra final del Mundial

Más allá del análisis del encuentro, el mediocampista valoró el momento que atraviesa la selección francesa, que buscará disputar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo después del título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022.

"Quizás desde afuera no se valora tanto, pero nosotros estamos muy felices. Venimos haciendo un enorme esfuerzo desde hace semanas y además tenemos un grupo excepcional. Estamos todos unidos", afirmó.

Luego destacó la magnitud histórica del logro. "Será mi segunda semifinal consecutiva en un Mundial. Muy pocas generaciones francesas consiguieron algo así y somos plenamente conscientes de lo que significa", remarcó.

Francia ya piensa en las semifinales del Mundial 2026

Con la clasificación asegurada, Francia espera conocer a su próximo rival, que saldrá del cruce entre España y Bélgica. Sin embargo, Rabiot evitó mostrar preferencias y aseguró que el plantel mantendrá la misma preparación sin importar quién avance.

"No importa quién nos toque. Nos prepararemos igual que desde el primer partido del torneo. Estamos convencidos de nuestro trabajo, entrenamos bien, nos recuperamos bien y respetamos a todos los equipos", concluyó el volante francés.