Crece la tensión en Fate: el SUTNA denunció provocaciones de la empresa antes de audiencia

La disputa entre la conducción de Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) volvió a escalar este jueves, luego de que el gremio denunciara una serie de movimientos dentro de la planta que interpretó como una provocación en medio de un conflicto que continúa judicializado y que tendrá definiciones clave durante los próximos días. Desde el sindicato sostienen que la empresa busca modificar el escenario de negociación cuando restan pocas horas para una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y mientras esperan un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El objetivo de la empresa es que la Justicia dicte el desalojo de la planta.

El conflicto, que lleva varios meses de desarrollo, combina reclamos laborales, despidos, medidas judiciales y la paralización de actividades que el sindicato califica como un lock-out patronal. La organización sostiene que la empresa mantiene cerrada la planta de manera ilegal y que esa decisión tiene como objetivo avanzar sobre los puestos de trabajo y modificar las condiciones laborales. Durante la jornada, el SUTNA denunció el ingreso de camiones y de personas ajenas al establecimiento y afirmó que esas decisiones buscan generar un escenario de tensión antes de las definiciones administrativas y judiciales previstas para la próxima semana.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que "la patronal de Fate en el día de hoy inició una serie de provocaciones, sabiendo que el próximo martes habrá audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y nos encontramos en vísperas del fallo de la Sala II de Apelaciones del Trabajo, claramente intentando evitar resoluciones en contra del ilegal lock-out que está llevando adelante".

En ese marco, la conducción sindical lanzó una convocatoria pública para reforzar la presencia de trabajadores y organizaciones frente al establecimiento industrial. "Llamamos a todas las organizaciones obreras a hacerse presentes en la puerta de planta y estar en estado de alerta", expresó el sindicato.

Camioneros y Fate

En diálogo con El Destape, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, quien además se desempeña como trabajador de Fate, vinculó directamente los movimientos registrados durante la jornada con la estrategia judicial que, según sostiene el gremio, lleva adelante la empresa. "Hoy comenzaron las provocaciones. Entraron con camiones cuando el martes tenemos audiencia en el Ministerio de Trabajo y estamos en vísperas de que salga el fallo judicial", afirmó Crespo a este medio.

El dirigente explicó que el sindicato considera que la incorporación de vehículos y personal tiene como finalidad modificar la situación existente dentro de la planta antes de que se conozcan las próximas resoluciones. "Metieron camiones y trajeron gente para poner dentro de la fábrica. Hablamos con Pablo Moyano y llamamos a la gente para que venga a la planta. Rápidamente sacaron a los camiones después del llamado a Pablo", señaló.

Según Crespo, la decisión empresarial respondería a la expectativa de obtener una resolución judicial favorable para desalojar la permanencia de los trabajadores. "Seguramente no le está dando bien y está buscando que la Justicia dicte el desalojo", sostuvo. El dirigente también repasó la situación de las distintas causas judiciales abiertas en torno al conflicto y remarcó que existen resoluciones cautelares que, desde la perspectiva del sindicato, limitan el accionar de la empresa.

"Hay dos causas. Está la del Juzgado 17, donde los despidos son ilegales porque había un fallo de no despedir. y después fuimos a la Cámara de Apelaciones, máximo tribunal, que falló también a favor nuestro en la parte cautelar", explicó. De acuerdo con la interpretación del SUTNA, esa resolución no sólo obliga a la empresa a abstenerse de avanzar con cesantías sino que también contempla otras medidas relacionadas con la continuidad laboral. "La cautelar establece no sólo pagar los sueldos y no hacer despidos, sino también la apertura de la planta", afirmó Crespo.

El conflicto en Fate se desarrolla en un contexto de creciente tensión dentro de la industria manufacturera, donde distintos sectores vienen registrando caídas en los niveles de producción y dificultades derivadas del retroceso de la demanda interna. En ese escenario, los conflictos laborales vinculados con suspensiones, despidos y cierres temporarios comenzaron a multiplicarse durante los últimos meses.

La audiencia convocada para el próximo martes en el Ministerio de Trabajo bonaerense será una instancia relevante para intentar acercar posiciones entre las partes. Paralelamente, la definición de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo podría tener impacto sobre el desarrollo del conflicto, ya que deberá pronunciarse sobre distintas medidas cautelares vinculadas con el funcionamiento de la planta y la situación de los trabajadores. Mientras tanto, el sindicato mantiene el estado de alerta y movilización y busca ampliar el respaldo de otras organizaciones gremiales