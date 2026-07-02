Realizarán un festival frente a la planta de Fate en apoyo a los despedidos

Trabajadores nucleados en el Sindicato del Neumático (Sutna) realizarán un festival frente a la empresa de neumáticos Fate, que cerró su planta en febrero y despidió a más de 900 trabajadores que se enteraron de las pérdidas de sus puestos de trabajo cuando llegaron a la fábrica a la mañana.

"Este domingo 5 de julio, desde las 14.30, venite a la puerta de Fate (Blanco Encalada 3003, Victoria) a una nueva jornada cultural en defensa de la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo del país", indicaron desde las redes sociales de Sutna. "Seguimos gritando juntos: ¡Fate no se cierra!".

En el festival, tocará Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. También participarán Dani Lescano, de Flor de Piedra; Los Gedes; Cabra y Pecho, de Las Manos de Filippi, y Malena D’Alesio, de Actitud María Marta. "Y sorpresas", agregaron desde Sutna.

La protesta en la Panamericana

El pasado martes, trabajadores de Fate hicieron un corte de la avenida Panamericana en sentido a ciudad y provincia de Buenos Aires, a la altura del acceso Tigre. También participaron trabajadores de otras empresas con despedidos, en el marco de la crisis económica impulsada por el gobierno de Javier Milei. Además de los despedidos de FATE, se sumaron trabajadores de Lustramax, Georgalos, Suteba de Tigre y dirigentes, como el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño. En el corte de la Panamericana se observaron carteles que decían "no al desalojo", "no al cierre" y "abajo el lockout patronal de Madanes Quintanilla", esto último, en referencia al dueño de FATE que decidió cerrar su empresa.

En el marco de la protesta, desde el Sutna denunciaron una ofensiva judicial contra el acampe que están realizando en la planta, ubicada en el municipio de San Fernando.