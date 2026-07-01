DT de Noruega elogia a Ancelotti antes del partido contra Brasil en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Brasil contra Japón

El DT de Noruega, Stale Solbakken, rindió homenaje a Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, antes del ‌partido de octavos de ‌final del Mundial que enfrentará a ambos equipos el domingo, y afirmó que un video grabado en el vestuario en el que se le veía aludiendo al técnico italiano eran dichos fuera de contexto.

El video, publicado por la Federación Noruega de Fútbol, mostraba el emotivo discurso de Solbakken a ​sus jugadores tras ⁠la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil, que terminaba ‌con las palabras: "y espera, Carlo Ancelotti, ¡vamos por ti!".

"No ⁠tiene nada que ver con una ⁠provocación: es quizá el mejor entrenador de la historia del fútbol europeo, junto con (Pep) Guardiola, (José) Mourinho y uno o dos ⁠más desde una perspectiva histórica", declaró Solbakken a periodistas ​el miércoles.

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"Le tengo un gran respeto. Me ‌encontré con él unas cuantas ‌veces con el FC Copenhague cuando jugamos contra el ⁠Chelsea y el Real Madrid en la Liga de Campeones. Es un tipo estupendo, con un gran sentido del humor, y le tenemos un gran respeto a él ​y también ‌a Brasil como país. Así que creo que pueden verle el lado divertido, no fue un análisis muy profundo".

Solbakken formó parte de la selección noruega que venció a Brasil en la fase de grupos ⁠del Mundial de 1998, pero señaló que eso ocurrió hace demasiado tiempo como para influir en el enfrentamiento del domingo.

"Creo que Brasil está encontrando su ritmo, mejorando poco a poco, y cuenta con jugadores fuertes en todas las posiciones. Estamos deseando afrontar este reto", afirmó.

"Brasil es favorito, por supuesto, y también es un ‌gran candidato a ganar el torneo. Pero ahora nuestro destino nos lleva a enfrentarnos a ellos, y entonces tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos".

Impulsado por los goles de Erling Haaland, el equipo de Solbakken se ha ganado los ‌elogios por superar la fase de grupos y conseguir la primera victoria de Noruega en un partido de eliminatorias del Mundial al ‌derrotar a Costa ⁠de Marfil, y supondrá una dura prueba para los hombres de Ancelotti.

"Tenemos la esperanza de plantarles ​cara, y no jugamos este partido por diversión: jugamos para ganar y pasar a cuartos de final", afirmó Solbakken.

Con información de Reuters