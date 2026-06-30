El senador electo y ex candidato a presidente de Colombia, Iván Cepeda, llamó a la desobediencia civil porque considera que es una contradicción que el presidente electo sea Abelardo De la Espriella, a su vez, ciudadano estadounidense. Cepeda señaló que la nacionalidad estadounidense de De la Espriella lo obliga a "jurar lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país", y pidió desconocer "pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra Constitución". Lo hizo a través de una carta pública, difundida en sus redes sociales este mismo martes.

Tras haber puesto en duda el resultado del conteo rápido del domingo 21, el oficialista Cepeda cambió su postura y reconoció la derrota ante el abogado ultraderechista De la Espriella. El candidato de Gustavo Petro aseguró, al principio del escrutinio, que el país está dividido en "dos mitades casi idénticas y simétricas" y pidió esperar a los números definitivos. Finalmente perdió por poco más de 200 mil votos y, arrastrado por la coyuntura, dio un mensaje a la Nación para aceptar la victoria de la oposición.

"Cómo es de conocimiento público, Abelardo de la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. Para obtener esa ciudadanía, prestó juramento de nacionalización en ese país, lo cual trae indudablemente compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia", comenzó la denuncia pública de Cepeda, publicada este martes en su cuenta de X.

"El juramento de ciudadanía de Estados Unidos establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales. Es decir, que ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la de Estados Unidos, De la Espriella tendría que tomar partido por esta última", continuó Cepeda en su mensaje. Y concluyó: "Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión."

El mensaje completo de Cepeda publicado en redes

Petro denuncia injerencia estadounidense: "La intervención de Trump anula las elecciones"

El presidente saliente acusó que hubo una presunta manipulación del software del conteo rápido y denunció "injerencia" de parte de Estados Unidos en el proceso electoral. "En Rumania la simple injerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. ¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen? ¿Qué juez aceptará ante la confesión pública del presidente de los Estados Unidos, extranjero en Colombia, y siendo Colombia una república soberana con constitución que prohíbe la injerencia extranjera y sus dineros, que se declaren nulas las elecciones en Colombia?", afirmó en un tuit el presidente Petro.

"La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia, si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA, y nuestra propia constitución ¿por qué no se pronuncian?", agregó el mandatario en su mensaje.