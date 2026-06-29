Es difícil encontrar puntos débiles en la defensa de Francia: DT de Suecia Potter

Entrenamiento de Suecia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Suecia tendrá que cuajar la mejor actuación de su historia para derrotar a ‌Francia en su ‌choque de dieciseisavos de final del Mundial, dijo el lunes el seleccionador Graham Potter, mientras su joven equipo se prepara para enfrentarse a una selección con "calidad en todas las líneas".

Suecia llegó al Mundial con lo justo tras una pésima fase de clasificación y asumirá con ​orgullo el papel ⁠de no favorito frente a Francia el martes, ‌tras una irregular fase de grupos en la ⁠que venció 5-1 a Túnez ⁠pero cayó ante Países Bajos por el mismo marcador.

La selección francesa, liderada por Kylian Mbappé, que se clasificó con holgura ⁠para la fase eliminatoria con tres victorias consecutivas, ​es casi imbatible, según el exdelantero ‌sueco Zlatan Ibrahimovic, y Potter ‌sabe que su equipo tendrá que hacer algo ⁠especial.

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"Tenemos que acercarnos lo más posible a la perfección", dijo Potter. "Conocemos la calidad del rival y le tenemos todo el respeto del mundo".

Las esperanzas de Suecia ​recaen en ‌una plantilla joven con poca experiencia en el Mundial, liderada por el veterano defensa Victor Lindelöf, que también puede jugar en el centro del campo.

Potter reorganizó su equipo sueco durante el ⁠empate 1-1 con Japón, alineando al central del Aston Villa en el mediocampo antes de volver a colocarlo en la defensa.

"Para muchos, este es el primer torneo y ha sido un camino difícil para llegar hasta acá", dijo Lindelöf. "Está en juego nuestra aventura en el Mundial y no queremos ‌que eso se acabe".

Potter reveló muy poco sobre sus planes para la alineación del martes durante la rueda de prensa previa al partido.

Cuando se le preguntó qué puntos débiles veía en la defensa francesa que se pudieran aprovechar, ‌el exentrenador del Chelsea y del West Ham United se negó a considerar la idea de que existiera algún punto ‌débil.

"No estoy seguro ⁠de que 'punto débil' sea necesariamente la palabra que utilizaría para describir a esta selección ​francesa. Tienen calidad en todas las líneas", dijo Potter. "Tenemos que hacer el partido de nuestra vida".

Con información de Reuters