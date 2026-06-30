Secretario general de ONU afirma que la agencia para refugiados palestinos se acerca a "punto crítico"

FOTO DE ARCHIVO: El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se dirige a los delegados durante una reunión sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EEUU

​El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó el martes a los países a cubrir un déficit ‌de financiamiento de 100 millones ‌de dólares de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), afirmando que el organismo se estaba acercando a un "punto crítico" tras aplicar profundos recortes de gastos y medidas de austeridad.

Guterres declaró en una sesión extraordinaria de la Asamblea General sobre contribuciones voluntarias que la situación de la UNRWA era ​cada vez más ⁠precaria, dadas las restricciones generalizadas en todo el territorio palestino ‌ocupado que obstaculizaban su labor, así como el ⁠importante déficit de liquidez.

La agencia de ⁠Naciones Unidas opera en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria, proporcionando ayuda, educación, asistencia sanitaria, servicios sociales y alojamiento a 2,6 ⁠millones de palestinos.

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Estados Unidos era el mayor donante de ​la UNRWA, pero recortó su financiación en ‌enero de 2024 después de que ‌Israel acusara a una docena de empleados de la ⁠UNRWA de participar en el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por militantes de Hamás, que desencadenó la guerra en Gaza. Suecia también recortó su financiación para ​2025.

Otros grandes ‌donantes suspendieron la financiación a la UNRWA mientras se investigaban las acusaciones contra Hamás, pero la mayoría ha reanudado sus contribuciones.

Guterres afirmó que la crisis de liquidez de la agencia ponía en peligro su capacidad para ⁠cumplir su mandato, que fue renovado por la Asamblea General hace seis meses con un apoyo abrumador de los Estados miembros.

"No pueden seguir así sin el respaldo urgente y el apoyo financiero de los Estados miembros", afirmó Guterres, señalando que la agencia había tomado medidas decisivas para aplicar reformas y actualizar su política sobre actividades ‌externas y políticas tras las acusaciones de Israel.

"La UNRWA es una fuerza estabilizadora en una época de inestabilidad", afirmó, rechazando lo que calificó de esfuerzos continuos por socavar a la agencia mediante "desinformación, campañas de desprestigio, medidas legislativas, restricciones operativas, obstáculos diplomáticos y otras ‌acciones similares".

Tales acciones ponían en peligro el bienestar de millones de palestinos, así como del personal de la UNRWA, señaló Guterres, quien recordó ‌que 390 miembros ⁠del personal de la UNRWA habían perdido la vida en Gaza desde octubre de 2023. También ​apuntó que 1.000 palestinos habían perdido la vida en ataques israelíes desde el alto el fuego anunciado en octubre.

(Reportaje de Andrea Shalal; edición de Paul Simao, Editado en español por Juana Casas)