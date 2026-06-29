Confiado Madueke afronta presión de los penales mientras Inglaterra se prepara para enfrentar a RD Congo

El delantero inglés Noni Madueke juega el balón contra el defensa panameño Michael Amir Murillo durante un partido del Grupo L

El camino de Inglaterra en el Mundial entra el miércoles en la implacable fase de eliminatorias, donde un solo error puede poner ‌fin al torneo y un único ‌penal puede decidirlo todo.

Para el delantero Noni Madueke, esa realidad ha agudizado la concentración de la plantilla mientras Inglaterra se prepara para el partido de la ronda de los 32 mejores frente a la República Democrática del Congo en Atlanta, un encuentro que podría plantear retos durante los 90 minutos y más allá.

"Al igual que todas las fases del juego, nos estamos tomando (la preparación de los penales) muy ​en serio", dijo Madueke ⁠el lunes en la concentración de Inglaterra.

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"A medida que avanzas en la fase ‌eliminatoria, es algo que cobra mayor importancia en los partidos. Por ⁠eso, al igual que en todos los aspectos ⁠de nuestro juego, queremos estar al más alto nivel en lo que a eso se refiere".

Inglaterra ganó tres de las cuatro tandas de penales a las que se enfrentó ⁠bajo la dirección del anterior DT, Gareth Southgate, lo que supuso ​un cambio radical para una nación que en su día ‌se veía atormentada por los penales.

Antes de ‌su nombramiento, los Tres Leones habían perdido cinco tandas de penales consecutivas ⁠en grandes torneos, una racha que comenzó tras la Eurocopa 96, cuando el propio Southgate falló un penal en la derrota en semifinales ante Alemania.

Madueke, sin embargo, no dudó ni un instante cuando se le preguntó si se ofrecería voluntario en ​caso de que ‌el partido del miércoles llegara a los penales.

"Siempre estoy dispuesto a lanzar un penal", dijo. "Depende de la decisión del entrenador y de lo que él considere mejor para el equipo. Pero, por mi parte, siempre estoy preparado".

El extremo del Arsenal debutó en el Mundial en la victoria ⁠4-2 sobre Croacia en su primer partido, y desempeñó un papel crucial al provocar un penal que el capitán Harry Kane convirtió en gol.

El jugador de 24 años cree que el arte de lanzar penales es tanto mental como técnico.

"Creo que gran parte es psicológico", dijo Madueke. "Depende en gran medida de cómo patees en función de tu carrera de impulso, y de si titubeas, si esperas al portero o si simplemente eliges una ‌esquina y tratas de golpear (el balón) lo más limpio posible. Así que todas esas cosas influyen".

Madueke cree firmemente en lo que él denomina "ilusión saludable": una convicción inquebrantable en su propia capacidad que persiste independientemente de las circunstancias.

Es un rasgo necesario, según él, para rendir y una mentalidad que le ayuda a aceptar la presión en lugar de ‌temerla, por muy grande que sea el escenario o a quien se enfrente.

Inglaterra podría necesitar esa convicción frente a una selección congoleña de la que se espera que adopte un ‌planteamiento defensivo similar al ⁠que utilizó Ghana durante el frustrante empate 0-0 en la fase de grupos.

"Creo que no solo nosotros, sino que todos los ​equipos tienen dificultades cuando el rival coloca a 11 jugadores en un espacio de 30 metros", explicó Madueke. "No es fácil romper esa defensa. Creo que también hemos visto a otras grandes selecciones tener problemas".

Con información de Reuters