El Gobierno anunció que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete

El Gobierno Nacional anunció este domingo que el ministro del Interior, Diego Santilli, será el reemplazo de Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete. Este lunes ambos se reunirán en la Casa Rosada para organizar la transición. La noticia la comunicó el propio Javier Milei en su cuenta de X: "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Sec. Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs", escribió el mandatario tras una reunión entre los tres en la Quinta de Olivos.

Poco después, el flamante vocero Adrián Ravier confirmó que la transición entre los dos equipos de trabajo se realizará este lunes. "El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, Manuel Adorni , y su reemplazante, Diego Santilli, trabajarán en una transición ordenada de la cartera. (...) Mis felicitaciones al flamante jefe de gabinete Diego Santilli. Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa!", escribió en sus redes.

Finalmente y una movida claramente coordinada, el nuevo jefe de Gabinete agradeció la designación. "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron. Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza", escribió Santilli en sus redes.

La salida de Adorni

Adorni renunció el sábado pasado acosado por denuncias de corrupción. Durante meses fue sostenido por el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, los escándalos que comenzaron con el viaje a Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial no pararon de crecer hasta incluir la compra de varios inmuebles y la acumulación de suntuosas compras y gastos corrientes que no condecían con el patrimonio y los ingresos de Adorni.

La primera en reaccionar a la renuncia de Adorni fue Karina. Le agradeció por su labor como funcionario y le dedicó un tuit: "Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros". Y agregó: "Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme".

Milei junto al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli

Quien no despidió de forma agradable a Adorni fue la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, quien lo había cuestionado públicamente por su demora para presentar su declaración jurada. "La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", tuiteó Bullrich.

Por el contrario, la jefa de la bancada de senadores sí dio una calurosa bienvenida a Santilli a la jefatura de Gabinete: "Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente".

La carta de Adorni

El ahora ex jefe de Gabinete anunció su salida del Gobierno con una carta pública que compartió en sus redes sociales. "Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre", dijo Adorni en la carta.

En otro pasaje del escrito, el exfuncionario se quejó de haber recibido presuntos "interminables ataques mediáticos" y siguió: "Me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mi, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados".

"Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, 'granjas cripto' operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive 'lleno de dólares' (si Presidente, un pendrive 'lleno de dólares'), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más", agregó Adorni.