Del PRO al corazón del gobierno de Milei: el recorrido político del nuevo jefe de Gabinete

Diego Santilli fue el elegido por Milei para reemplazar a Adorni.

Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. Comenzó en la política en el Partido Justicialista, pero su carrera realmente despegó cuando se unió al PRO de Mauricio Macri. Ya con Javier Milei en el poder se acercó a La Libertad Avanza (LLA), y finalmente se sumó al gabinete del gobierno libertario de Javier Milei.

El flamante jefe de Gabinete transitó gran parte de su carrera acompañando la incursión en la política de Macri. Con el partido amarillo ocupó, por un breve espacio de tiempo (2013-2015), la banca de senador nacional; tiempo atrás, desde 2009 hasta 2013, fue designado ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de su paso por el Senado, fue electo vicejefe de Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta en diciembre de 2015. Pero, a fines del 2018, tras los incidentes en la previa a la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, asumió como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Para las elecciones legislativas de 2021, Santilli fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos. Resultó vencedor de la contienda con un 39,77% de los votos, superando al Frente de Todos (FdT), que logró el 38,59%.

Dos años después, disputó las PASO de Juntos por el Cambio para la candidatura a gobernador bonaerense. La boleta de Santilli, que fue pegada a la presidencial de Rodríguez Larreta, cayó debajo de la de Néstor Grindetti, que llevaba en la lista para la Primera Magistratura a Patricia Bullrich.

Tras el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales, Santilli respaldó a LLA desde su banca de Diputados. El reemplazante de Adorni repitió el camino de varios dirigentes del partido amarillo de migrar al partido que preside Karina Milei aunque, a diferencia, por ejemplo, de Patricia Bullrich, sigue afiliado al PRO.

En las legislativas de 2025, Santilli fue seleccionado para el tercer lugar de la boleta. Sin embargo, ante la renuncia del primero de la lista, José Luis Espert, por el escándalo por sus presuntos vínculos narcos, el "Colorado" ascendió al primer lugar de la nómina del acuerdo de LLA y el PRO.

Tras el cambio de figuritas en la boleta, LLA se impuso en las elecciones legislativas de 2025 en la provincia de Buenos Aires con el 41,43% de los votos, contra un 41,10% de Fuerza Patria. Esto se dio meses después de que el peronismo se impusiera al mileísmo en los comicios bonaerenses, desdoblados de los nacionales.

Finalmente, en noviembre de 2025, arribó al Ministerio del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán -hombre de confianza del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos-. Este, a su vez, había sido reemplazado por Adorni, que ejercía como Vocero Presidencial y se había impuesto en las elecciones legislativas porteñas de ese mismo año.

Desde la cartera de Interior comenzó a dialogar con los Gobernadores para conseguir apoyos en ambas cámaras para los proyectos enviados por la Casa Rosada. Además, accedió a la mesa política del gobierno de La Libertad Avanza.

Tampoco dejó de tener sintonía con Cristian Ritondo, jefe de la bancada de diputados del PRO y titular del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires. El ex ministro de seguridad bonaerense sostuvo, pese a los chispazos entre amarillos y violetas, que se tiene que reeditar el acuerdo de 2025 en la provincia más populosa y respaldó a Santilli para la candidatura a la gobernación.

El caso Adorni: por qué dejó el Gobierno

Tras meses en la cuerda floja, apuntado hasta por aliados del oficialismo frente a las inconsistencias para explicar su patrimonio ante la Justicia Federal, Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete. Desde marzo que el funcionario es investigado por enriquecimiento ilícito, con justificaciones y declaraciones públicas con incongruencias que motivaron pedidos de interpelación y mociones de censura en el Congreso por parte de casi todo el arco político.

El exvocero presidencial quedó en el ojo de la tormenta cuando la Justicia comenzó a indagar sobre cómo consiguió el dinero para realizar viajes y comprar bienes, sobre todo, aquellos que obtuvo desde que llegó a la Casa Rosada: un departamento en Caballito y una casa en el barrio privado de Exaltación de la Cruz que remodeló por 245 mil dólares en efectivo sumado a viajes a Punta del Este en avión privado con su familia, a Aruba y al lujoso hotel Llao Llao en Bariloche, entre otros.

"Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno", decía Adorni en marzo pasado, cuando comenzaba el escándalo. Luego pasó por la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión, donde le negó a todos los legisladores presentes haber cometido algún tipo de delito, que lo iba "a probar en la Justicia" y que todo iba a estar reflejado en sus declaraciones juradas.

Sin embargo, hace dos semanas, el jefe de Gabinete reconoció en una entrevista que "toda la vida" ahorró "en negro" y dio detalles de cómo hizo su fortuna: invirtió 200 mil dólares en criptomonedas entre 2013 y 2014 y ganó 300 mil dólares, que nunca declaró. Desde entonces, la presión interna en el oficialismo y el PRO comenzó a escalar y ya no solo fueron las críticas del peronismo y la Izquierda.

Su salida sucede apenas un día después de que el presidente Javier Milei se manifieste a favor de sostener a su funcionario "hasta las últimas consecuencias" desde su gira por España. Sin embargo, el líder libertario también deslizó la posibilidad de expulsarlo del Gabinete. "Si la Justicia lo encuentra culpable, lo vuelo yo de una patada", apuntó en su último declaración pública.