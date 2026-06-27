150 despidos en Techint: golpe al trabajo tras licitación extranjera que celebró Milei

"Los trabajadores y delegados pidieron ser suspendidos todos para tratar de evitar estos despidos. Va a ser la lucha de los compañeros para ver si pueden torcer esta decisión", indicaron desde la UOM a El Destape.

A partir del próximo miércoles 1 de julio habrá otras 150 familias sin trabajo en la argentina de Javier Milei. Son operarios de la fábrica Tenaris SIAT de Valentín Alsina, donde la empresa Techint produjo tubos por casi 40 años. La compañía los dejará en la calle porque ya no le sirve producir esos caños que hace tres años vendía para el gasoducto Néstor Kirchner: ahora el Estado nacional priorizó el acero chino que traerá una empresa de la India.

"Se van a producir 150 despidos por consecuencia de la importación, por haber perdido la licitación que le dio Milei a los chinos para la compra de tubos. Se ha perdido esa posibilidad de trabajo", dijo a El Destape el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Córdoba, Rubén Urbano.

En esta histórica planta del sur del conurbano se fabricaron a triple turno los caños que desde el 2023 llevan buena parte del gas extraído de Vaca Muerta, el yacimiento petrolífero que el Presidente va a visitar de vez en cuando en mameluco y que hace seis meses tuvo los resultados de una licitación para un nuevo gasoducto.

Esta obra, que transportará gas a Río Negro para ser exportado en barcos, será realizada con tubos de acero chino que traerá la empresa india Welspun, en detrimento de Techint y los 150 empleados de Tenaris SIAT, que cobran apenas $6.000 la hora por un trabajo altamente calificado.

Qué pasará con los despidos

"Los trabajadores y delegados pidieron ser suspendidos todos para tratar de evitar estos despidos. Va a ser la lucha de los compañeros para ver si pueden torcer esta decisión", agregó el dirigente gremial. Caída la última licitación, que festejó tanto Milei como su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la empresa funciona desde abril un programa de suspensiones para mantener un mínimo de producción y mantener los empleos.

En total, esta fábrica a la que cuyo dueño Milei apodó "Don Chatarrín" tiene unos 400 empleados. Entre ellos, 150 están en relación de dependencia y otros 250 contratados: parte de este grupo sufrirá, en plena reforma laboral, las consecuencias de no estar en planta permanente y que su compañía no haya sido elegida para proveer el nuevo gasoducto nacional de 500 kilómetros.

"Son contratados, llevan cuatro años contratados. No hay ningún trabajo eventual que tenga tiempo de duración, este es trabajo por tiempo indeterminado", agregó Urbano, y concluyó: "Son despidos incausados". Desde el gremio se manifestaron en "estado de alerta y movilización" en defensa de los puestos de trabajo de SIAT y se prevén asambleas para decidir medidas de fuerza con posibles manifestaciones en la calle.