El sueño de Sudáfrica en el Mundial se esfuma, DT achaca derrota a la falta de potencia y velocidad

El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, llega al estadio antes del partido vs. Canadá

​El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, hizo un análisis brutalmente sincero al reconocer que a su equipo ‌le faltó ritmo y ‌potencia para competir, después de que su campaña en el Mundial llegara a su fin el domingo al caer 1-0 ante Canadá en los dieciseisavos de final.

Sudáfrica encajó un gol en el tiempo de descuento y perdió así el primer partido de la fase eliminatoria del torneo, y ​Broos consideró que Canadá ⁠fue el mejor equipo.

"Creo que tenemos que ser sinceros: ‌hoy hemos perdido el partido porque a ⁠nuestro equipo le faltó potencia y ⁠velocidad", declaró en la rueda de prensa posterior al partido.

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"Si nos comparamos con nuestro rival, perdimos muchos duelos y la ⁠velocidad de nuestro equipo (...) no solo la velocidad de ​carrera, sino también la velocidad de ‌ejecución (...) no fue la misma. Cuando ‌ves la rapidez con la que juega Canadá y ⁠también su construcción del juego, a veces tardábamos mucho en tomar una decisión", agregó.

Broos ya había señalado que la liga sudafricana -de donde proceden la mayoría de los integrantes ​de su ‌plantilla- no ofrece a los jugadores suficiente exposición a las exigencias del fútbol moderno.

"Son aspectos en los que tenemos que trabajar, y esto es también lo que ya he dicho muchas veces en Sudáfrica, ⁠pero nadie me cree", afirmó.

"El fútbol moderno es más que técnica. El fútbol moderno es potencia y velocidad. Si no lo tienes en tu equipo y juegas contra un equipo que sí lo tiene -y esa era una gran cualidad de Canadá-, entonces es difícil. Y, sin duda, tuvimos un partido difícil".

No ‌obstante, el técnico de 74 años señaló que Sudáfrica había superado las expectativas al alcanzar la fase eliminatoria por primera vez en su historia.

"Cuando echamos la vista atrás, creo que podemos estar muy satisfechos con lo que hemos hecho. Todo el ‌mundo lo esperaba, pero solo algunos contaban con que lográramos (una plaza en) la segunda ronda".

"Así que, claro, estamos decepcionados, porque queríamos ganar, ‌y habría ⁠sido realmente un pequeño milagro que pasáramos a octavos de final, pero no tenemos por qué ​estar demasiado decepcionados. Lo que hicimos estuvo bien, y estoy muy contento. Estoy muy orgulloso de mi equipo", añadió.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)