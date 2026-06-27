Cuántos mundiales jugó Rodrigo De Paul con la Selección Argentina

Rodrigo De Paul, mediocampista indiscutido de la selección de Argentina. (Crédito de foto: Reuters)

Rodrigo De Paul, nacido en Sarandí el 24 de mayo de 1994, es hoy uno de los grandes referentes de la selección de fútbol de Argentina. Con 32 años de edad, el aguerrido mediocampista se ha consolidado como un baluarte dentro del esquema nacional gracias a su extraordinaria capacidad física y su entrega absoluta en el terreno de juego.

Su recordado debut con la camiseta albiceleste se produjo a finales de 2018, justamente en los inicios del exitoso ciclo comandado por Lionel Scaloni. A partir de ese momento, su crecimiento fue verdaderamente meteórico, transformándose con rapidez en el motor indispensable del mediocampo y ganándose con creces el cariño de toda la hinchada argentina.

La huella mundialista de Rodrigo De Paul

En cuanto a su recorrido en las citas máximas del fútbol global, De Paul ha disputado un total de dos mundiales con la selección de Argentina. Su primera experiencia absoluta ocurrió en la inolvidable Copa del Mundo de Qatar 2022, un torneo histórico que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva del deporte. Allí, el volante fue titular indiscutido, disputando con firmeza los siete partidos del certamen y alcanzando la gloria máxima tras vencer a Francia en una final mítica. Actualmente, se encuentra participando de manera activa en la Copa del Mundo 2026, consolidando firmemente su estatus de referente histórico en la escuadra nacional.

Más allá de sus notables participaciones, su trayectoria internacional está colmada de éxitos significativos. De Paul fue una pieza fundamental en la obtención de la Copa América 2021 en Brasil, cortando una larga sequía de títulos. Luego conquistó nuevamente el continente al consagrarse bicampeón en la Copa América de 2024.

Rodrigo De Paul celebra campeonato con el Inter Miami en 2025. (Crédito de foto: Carmen Mandato/Getty Images)

El presente en Estados Unidos y la proyección de su carrera

En la actualidad, la carrera a nivel de clubes de Rodrigo De Paul ha tomado un rumbo sumamente interesante. El mediocampista se desempeña hoy en el Inter Miami CF de la MLS estadounidense, institución a la que se incorporó tras su destacado paso por el Atlético de Madrid.

En el conjunto de Florida comparte plantel junto a Lionel Messi, manteniendo una sintonía fina en la competencia formal. De cara al futuro inmediato, De Paul se perfila sólidamente para seguir siendo el eje del liderazgo dentro de la Albiceleste, donde aporta su valiosa experiencia en Norteamérica mientras disfruta de una madurez futbolística envidiable que promete mantenerlo en los primeros planos mundiales.