Cómo se conocieron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: la historia de la pareja

Rodrigo de Paul está de novio con Tini Stoessel, la reconocida cantante pop. El jugador de la Selección Argentina y la artista comenzaron a salir en 2021, atravesaron una ruptura y volvieron a estar juntos el año pasado. Ahora están comprometidos.

¿Cómo se conocieron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?

De acuerdo a trascendidos, la historia de De Paul y Tini comenzó a través de las redes sociales. Ambos empezaron a seguirse en Instagram en octubre de 2021, conectados por amigos en común. El primer encuentro se dio cuando el futbolista regresó a Argentina en noviembre de ese año para jugar con la Selección, hubo un asado entre amigos en el que finalmente se conocieron.

La pareja comenzó a salir en 2021, atravesaron una ruptura y volvieron en marzo de 2025

La conexión fue inmediata: se vieron en más de una ocasión antes de que el jugador volviera a España Tini, según se supo entonces, tenía sus dudas por el escándalo mediático que implicaba la situación, dado que De Paul acababa de separarse de Camila Homs, la madre de sus dos hijos.

La relación la hicieron pública en octubre de 2021, aunque rompieron en agosto de 2023 y volvieron a confirmar su reconciliación en marzo de 2025. El regreso pareció más solido, no solo se han acompañado en diversos partidos y shows, sino que comparten viajes, dedicatorias en redes sociales y hasta tatuajes.

Cuándo sería la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, post Mundial 2026

La confirmación del compromiso llegó el 21 de marzo, en el día del cumpleaños de Tini. La cantante brindó un show de Futtura en el emblemático Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En un momento, el futbolista se subió al escenario, ante los gritos de "Que se casen" y preguntas de las fans, la artista decidió confirmar los rumores, aunque sin emitir sonido. Solo hizo un gesto de afirmación con su dedo y se leyó de sus labios: “Sí, nos vamos a casar”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán en diciembre de 2026

De acuerdo a Caras, el casamiento llegaría en diciembre de 2026, con una celebración que se realizaría en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz con alrededor de 500 invitados, incluyendo figuras internacionales de primer nivel. La boda, originalmente prevista para diciembre de 2025, se postergó para tener una mejor organización de los tiempos y la logística, ya que la fecha inicial generó complicaciones con las agendas de muchos de los invitados.