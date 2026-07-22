El rincón escondido en las sierras cordobesas que combina senderos, bosques, cascadas y ríos

En el Valle de Calamuchita, a unos 118 kilómetros de la ciudad de Córdoba, La Cumbrecita se consolidó como uno de los destinos más buscados para quienes desean recorrer senderos de montaña, bosques, cascadas y cursos de agua en un mismo lugar.

Ubicado a 1450 metros sobre el nivel del mar, este pueblo peatonal invita a descubrir paisajes serranos a través de caminatas de distinta dificultad y rincones naturales que pueden visitarse durante todo el año.

Rodeado por las Sierras Grandes, el destino combina calles de estilo centroeuropeo con una amplia red de senderos que conducen a miradores, arroyos, ríos y saltos de agua. La mayoría de los recorridos pueden realizarse a pie, ya que el casco urbano está pensado para privilegiar el tránsito peatonal y el contacto con la naturaleza.

Senderos entre bosques y montañas, ¿qué hacer en La Cumbrecita?

Uno de los principales atractivos de La Cumbrecita es su red de senderismo. El circuito del casco histórico permite recorrer algunos de los sitios más representativos del pueblo, mientras que otros caminos conducen al Cerro Wank, el Cerro Cristal, el Río del Medio, el Pozo de las Cabras y distintos miradores naturales. También existen senderos de dificultad moderada para quienes buscan caminatas de mayor extensión.

El sitio oficial de turismo destaca que los recorridos atraviesan bosques de pinos y otras especies, bordean ríos y permiten acceder a espacios naturales que conservan gran parte de la vegetación serrana. Además, recomienda consultar el nivel de dificultad de cada sendero antes de iniciar la caminata y respetar las indicaciones para preservar el entorno.

Entre los rincones más visitados se encuentra La Cascada, formada por el arroyo Almbach. El salto de agua, de aproximadamente 14 metros de altura, desemboca en una olla natural rodeada de grandes rocas y abundante vegetación, un espacio elegido por quienes buscan descansar o contemplar el paisaje serrano.

Para llegar hasta este punto es necesario realizar una caminata de unos 15 minutos por un sendero de montaña que ofrece vistas panorámicas del valle. Desde la comuna describen este lugar como uno de los escenarios naturales más representativos del pueblo.

Además de las caminatas, el destino ofrece actividades como arborismo, tirolesa, escalada y rapel para quienes desean explorar el paisaje desde otra perspectiva. Estas propuestas se desarrollan en distintos sectores de la localidad y complementan la oferta de turismo de naturaleza que caracteriza a La Cumbrecita.

¿Cómo llegar a La Cumbrecita desde Córdoba capital?

a Cumbrecita se encuentra a unos 118 kilómetros de la ciudad de Córdoba. En auto, el recorrido demanda entre 1 hora 45 minutos y 2 horas, tomando la Ruta Provincial 5 hasta el Valle de Calamuchita y luego la Ruta Provincial 109.

Como se trata de un pueblo peatonal, los vehículos deben quedar en la playa de estacionamiento ubicada en el acceso. También es posible llegar en colectivo desde la Terminal de Córdoba hasta Villa General Belgrano y realizar un transbordo hacia la perla de las sierras cordobesas.