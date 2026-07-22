Matan a balazos a periodista en sur de México, suman cuatro fallecidos desde junio

Un "antimonumento" rinde homenaje a los periodistas asesinados y desaparecidos en México

CIUDAD DE MÉXICO, ​22 jul - El periodista Francisco Leyva fue hallado muerto con heridas de bala en sur de ‌México, informó el miércoles ‌la fiscalía del estado Oaxaca, sumando el cuarto caso de un comunicador que pierde la vida desde junio, en un recrudecimiento de los crímenes en uno de los países más mortíferos para ejercer la profesión.

La fiscalía estatal señaló en un comunicado que inició ​las indagatorias en ⁠la escena del crimen, recabando indicios físicos y ‌balísticos necesarios. Además, agregó que solicitará la ⁠colaboración de la Fiscalía General ⁠de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, "con el fin ⁠de agotar todas las líneas de investigación y ​esclarecer el crimen".

Leyva, de 60 años, ‌se enfocaba en escribir historias ‌destacando la corrupción gubernamental y violencia generada por ⁠grupos delictivos que operan en Oaxaca.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, ​señalar y ‌expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de ⁠violencia", dijo el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en su cuenta de X.

México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas formales de guerra. Organizaciones nacionales e internacionales han documentado durante años asesinatos, desapariciones y agresiones contra comunicadores, ‌mientras persisten preocupaciones sobre los bajos niveles de esclarecimiento de estos delitos.

A principios de julio, las autoridades mexicanas confirmaron que los restos hallados en un predio del estado oriental Veracruz pertenecían a la periodista Roxana Guzmán, ‌quien fue secuestrada un mes antes por un comando armado. Según la organización Article 19, los periodistas Luis Ángel ‌López y Manuel ⁠Moreno también fueron asesinados en junio en relación con su labor informativa.

En lo que ​va de 2026, suman al menos cinco periodistas asesinados y el año pasado, siete comunicadores perdieron la vida por informar.

Con información de Reuters