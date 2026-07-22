EEUU dice que está investigando otro brote de ciclosporiasis

FOTO DE ARCHIVO: Se observa un letrero en el exterior de la sede de la FDA en White Oak, Maryland.

​La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ‌dijo que ‌está investigando otro brote de ciclosporiasis, de 72 casos relacionados con una fuente no identificada.

El nuevo comunicado de la agencia, publicado el miércoles, ​se suma ⁠al cada vez mayor ‌número de casos de ⁠ciclosporiasis en todo ⁠el Medio Oeste de Estados Unidos. La FDA también está ⁠investigando brotes de la ​enfermedad en otras regiones.

La ‌ciclosporiasis es una ‌enfermedad intestinal causada por el ⁠parásito Cyclospora. Las personas pueden infectarse tras ingerir alimentos o agua contaminados, ​y ‌los síntomas pueden incluir diarrea, calambres estomacales, náuseas y fatiga.

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Míchigan ha reportado 7.171 casos de ciclosporiasis en ⁠lo que va de año, lo que supone un aumento de unos 600 casos respecto de la anterior actualización del martes, mientras que Ohio también ha ‌registrado un fuerte incremento de los contagios.

El 17 de julio, Taylor Farms, que ha estado en el centro de uno ‌de los mayores brotes de esta infección intestinal en Estados ‌Unidos, retiró ⁠del mercado lechuga iceberg procedente del centro ​de México.

Con información de Reuters