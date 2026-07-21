La agencia Moody's subió la calificación crediticia de Argentina

La calificadora de riesgo Moody's modificó la calificación de Argentina de Caa1 a B3 al afirmar que "el riesgo de default" disminuyó en el país "de manera significativa" producto de la "estabilización macroeconómica". La nueva estimación crediticia fue celebrada por los principales funcionarios de Economía del gobierno de Javier Milei, que este miércoles tendrá frente al Congreso una nueva movilización de sindicatos, jubilados y movimientos sociales.

"La mejora de la calificación refleja nuestra evaluación de que el riesgo de default de Argentina ha disminuido de manera significativa porque la estabilización macroeconómica ha superado la etapa inicial de ajuste y se ha transformado en una mejora más duradera de los fundamentos crediticios", indicó Moody's en su anuncio.

Según el viceministro de Economía, José Luis Daza, este aviso se suma al de Fitch y S&P y ya son tres las calificadoras que quedan alineadas en la nota B- "por primera vez en más de una década" en Argentina.

"Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina. Lo más importante está en el comunicado. El mensaje de Moody's es: Esta vez es diferente", escribió Daza en su cuenta de X, donde citó el anuncio de la agencia.

Para Moody's, "los superávits fiscales sostenidos, la caída de la inflación y la continuidad de la liberalización económica" permitieron fortalecer la credibilidad de las políticas del gobierno de Milei y reducen "la volatilidad macroeconómica".

Los planteos de Moody's

"A diferencia de los intentos de estabilización anteriores, que dependían en gran medida de medidas transitorias o de flujos externos de corto plazo, el ajuste actual se sustenta en una corrección sostenida de los desequilibrios fiscales, la eliminación del financiamiento monetario y de las distorsiones de mercado, la normalización progresiva del régimen monetario y cambiario, y el ingreso de inversiones reales", indica la calificadora.

En el anuncio, que también fue celebrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, Moodys destacó que la perspectiva positiva "refleja la expectativa de que el fortalecimiento del marco macroeconómico y de la posición externa de la Argentina continúe en el mediano plazo".

Por otro lado, la agencia de evaluación crediticia también elevó el techo para Argentina a Ba3 en moneda local y B1 en moneda extranjera. "La creciente aceptación social de la disciplina fiscal, un apoyo político cada vez más amplio a la estabilidad macroeconómica y la creciente importancia económica de las grandes inversiones en minería y energía sugieren que los futuros gobiernos tendrán incentivos mucho más fuertes para preservar los pilares del actual marco de política económica", agregó.