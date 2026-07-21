Cuál es el video que compartió Rosalía tras la derrota de Argentina vs. España en el Mundial 2026

Rosalía.

Rosalía volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales, aunque esta vez lejos de la música. La artista española recibió una ola de críticas por parte de usuarios argentinos después de compartir en su cuenta oficial de TikTok un video publicado por Mía Khalifa luego de la victoria de España sobre la Selección Argentina en la final del Mundial 2026.

El episodio generó una fuerte repercusión en X, TikTok e Instagram. Mientras algunos defendieron el derecho de la cantante a celebrar el triunfo de su país, otros consideraron que el repost implicó un respaldo al mensaje de la exestrella del cine para adultos, quien durante todo el Mundial mantuvo una postura muy crítica hacia el equipo de Lionel Messi. Incluso, antes de la final, había afirmado que apostó un millón de dólares a favor de España.

El video de Mía Khalifa que compartió Rosalía

La publicación que desató la controversia tiene como banda sonora La Perla, una de las canciones incluidas en Lux, el último álbum de Rosalía.

En el video, Mía Khalifa aparece despertándose al día siguiente de la final del Mundial y luego sale al balcón de un edificio con la ciudad de Nueva York de fondo mientras canta parte del tema. Junto al clip escribió: "Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", una frase que numerosos usuarios interpretaron como una referencia directa a la caída de Argentina frente a España.

El fragmento de la canción que acompaña el video dice: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

Si bien distintas interpretaciones sostienen que La Perla habla sobre una relación sentimental conflictiva de Rosalía, la cantante nunca confirmó públicamente el significado específico de la letra ni a quién está dedicada.

Además, el término "perla" generó otro foco de debate. En España, además de hacer referencia a la gema, la expresión "ser un perla" se utiliza coloquialmente para describir a una persona poco confiable o un sinvergüenza. Esa doble interpretación llevó a parte del público argentino a considerar que el mensaje podía tener un tono despectivo hacia la Selección o hacia los argentinos.

La reacción de los fanáticos argentinos y el pedido de boicot

La polémica comenzó cuando usuarios detectaron que Rosalía había republicado el video desde su perfil oficial de TikTok. A partir de ese momento, las críticas se multiplicaron y algunos fanáticos comenzaron a promover un boicot a los seis recitales que la artista tiene programados en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto.

Entre los comentarios más compartidos apareció el de una usuaria que escribió: "Que festeje la victoria de España está perfecto, pero que parezca estar de acuerdo con que los argentinos somos 'unas perlas' me parece bastante hipócrita".

Polémica con Rosalía.

Otros usuarios recordaron el vínculo que Rosalía construyó durante los últimos años con el público argentino. Incluso mencionaron la canción Reliquia, donde la artista canta: "En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires", una frase que había sido ampliamente celebrada por sus seguidores locales.

Hasta el momento, la cantante no realizó declaraciones públicas sobre la controversia ni explicó el motivo por el que decidió compartir el video.