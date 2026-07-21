Plan gratis para las vacaciones de invierno: llega la Feria del Libro Infantil y Juvenil a la ciudad de Buenos Aires

Durante las vacaciones de invierno llega la 34.ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil a la ciudad de Buenos Aires. Con más de 70 stands, la propuesta es con entradas gratuitas y ofrecerá novedades, clásicos y actividades vinculadas al mundo de la literatura.

Así será la Feria del Libro Infantil durante las vacaciones de invierno

El evento se realizará hasta el domingo 2 de agosto en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC, Av. Figueroa Alcorta 2099, Recoleta). La feria llega renovada con el doble de propuestas para disfrutar en familia, con editoriales dedicadas especialmente a las infancias y la juventud.

Además de la literatura, se podrán realizar talleres interactivos, narraciones, espectáculos de clown, música en vivo, obras de teatro y muchísimas otras propuestas artísticas pensadas para despertar la creatividad y el juego. También contará con espacios para leer, imaginar y aprender.

También habrá dos plazas culturales, es decir, dos sectores internos con espectáculos permanentes para entretener a grandes y chicos durante todo su recorrido. La apertura se realizó el viernes 17 de julio a las 17 hs y estuvo a cargo de la ilustradora y autora de libros para niños Marisol "Isol" Misenta.

¿Cómo acceder a las entradas gratis?

La feria tendrá entrada libre y gratuita, por lo que no hace falta reservar un lugar, sino simplemente acercarse. Funcionará del 18 de julio al 2 de agosto de 14 a 20 hs. El cronograma de fechas clave de la Feria del Libro Infantil