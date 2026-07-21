A solo 48 horas de que la pelota vuelva a rodar en el encuentro más trascendental del planeta, el clima en la concentración de la Selección Argentina sumó un capítulo de alta tensión emocional. En medio de la vigilia por la gran final de la Copa del Mundo ante España, Lisandro Martínez rompió el silencio con una frase lapidaria que no tardó en volverse viral: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres".

El defensor del Manchester United y pilar de la zaga central albiceleste utilizó sus redes sociales para expresar sensaciones que trascienden lo meramente táctico. En un contexto donde las miradas del mundo futbolístico se posan sobre el rendimiento y el desgaste físico de la Argentina tras el exigente camino a la final, el entrerriano decidió salir al cruce de las críticas y cuestionamientos que comenzaron a circular desde diversos sectores del periodismo y la afición internacional.

El mensaje de "Licha" no fue casual. Durante los últimos días, tras las ajustadas definiciones del tramo final del certamen y la intensidad física mostrada por el equipo de Lionel Scaloni, voces del ámbito internacional señalaron el estilo friccionado y el desgaste del conjunto argentino. Fiel a la impronta combativa que lo caracteriza dentro de la cancha, el ex-Defensa y Justicia y Ajax no dudó en responder exponiendo el sentir general del plantel.

"En los momentos donde muchos esperan vernos dudar o caer, es cuando más unidos estamos. Trabajar, luchar y defender esta camiseta hasta el último segundo es lo único que nos importa", completó en su publicación, acompañada por imágenes del grupo en el predio de entrenamiento.

Las palabras del zaguero central resonaron de inmediato entre sus compañeros. Figuras y referentes del plantel no tardaron en reaccionar a la publicación con mensajes de respaldo, dejando en claro que la plantilla vive la antesala del partido decisivo con la mística y el blindaje interno que han marcado todo el ciclo.

Desde la consolidación de la dupla central junto a Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez se ha transformado en mucho más que un defensor confiable para el cuerpo técnico: es un líder anímico. Su capacidad para anticipar, su salida limpia con zurda y, sobre todo, su temperamento competitivo lo ubican como uno de los referentes futbolísticos de este ciclo.

Con la mira puesta en el choque del domingo, el descargo de Martínez funciona como un catalizador emocional para un equipo que buscará revalidar su lugar en la cima del fútbol mundial. Frente a una España con un juego de posesión pulido y figuras jóvenes de jerarquía, la respuesta de la Albiceleste vuelve a apoyarse en sus cimientos históricos: resistencia mental, unión de grupo y una fe inquebrantable a la hora de jugar las finales