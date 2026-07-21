"Maniobra para extorsionar": el Poder Judicial habilitó a Vidal a retener fondos a las intendencias de Santa Cruz

"Es una maniobra de política judicial para extorsionar a los intendentes para doblegarnos por el endeudamiento que no salió y que tampoco se va a aprobar", denunció a El Destape el titular de Rio Gallegos, Pablo Grasso, tras el fallo judicial de Santa Cruz que habilita a Claudio Vidal a retener fondos de coparticipación para los municipios. Desde las intendencias alertaron por el descuento de la coparticipación que afectará directamente al pago de los salarios de los trabajadores sin contemplar la crisis de distintos servicios y la obra pública.

El intendente aseguró que el descuento del 20% de la coparticipación planteada por Vidal, impediría afrontar el pago de los haberes, más a allá de la crisis de funcionamiento de distintos servicios y la obra pública. Además, Grasso explicó que, desde 1995, la Provincia retiene directamente un porcentaje de la coparticipación municipal destinado a la Caja de Previsión Social, cifra que asciende alrededor de 931 millones de pesos correspondientes a Río Gallegos. "Se hizo una presentación judicial principal sobre la intangibilidad de los fondos y el cumplimiento de la ley, ya que no se puede descontar los fondos que no le pertenecen al Gobierno nacional, ni al Gobierno provincial", aseguró a este medio quien detalló sobre lo establecido en el artículo 141 en la Constitución.

El intendente de Rio Gallegos relató la estrategia para encubrir la maniobra mientras se desarrollaba el Mundial 2026. "Una hora antes del partido de Argentina contra Argelia dejaron sin efecto el recurso de amparo que se presentó para congelar por el momento el descuento de los fondos coparticipables", detalló.

El fallo provisoriamente autoriza a hacer retención de aportes el cual despertó malestar ya que no se encuentra amparado por ninguna ley ni por la Constitución provincial. "Nadie puede interferir sobre la autonomía de los municipios. Es una maniobra claramente de política judicial para poder doblegar o extorsionar a los intendentes y tener una negociación con el endeudamiento que no salió, y que tampoco se va a aprobar", denunció Grasso.

"Lo que se discute es el fondo de intangibilidad, pero especialmente los aportes clave de la caja de jubilatoria de la provincia de Santa Cruz", dijo, y sostuvo "que hay mucha preocupación por llevarse por delante a todos los sistemas institucionales, las leyes, y las normas de convivencia".

Los frentes del Gobierno provincial

En tanto, Grasso denunció que el único municipio que no recibió dinero de Nación ni de Santa Cruz fue el Municipio de Río Gallegos. "Hace dos meses que acampa la Policía en la ciudad, en la capital de los santacruceños. Hoy con temperaturas de 17 brazos bajo cero están acampando, y sin ningún tipo de merma en el reclamo que tienen con los trabajadores por sus salarios", detalló.

Desde hace varios meses los representantes de las fuerzas policiales rechazan las propuestas del gobierno de Claudio Vidal por considerarlas insuficientes frente a sus reclamos. En las últimas negociaciones, los funcionarios señalaron que su oferta cubría la Canasta Básica Total, pero las pretensiones del sector buscan hacer frente al elevado costo de vida provincial, lo que deriva desde hace tiempo en que el personal policial endureciera sus medidas de fuerza con el montaje de carpas frente a la Casa de Gobierno.

En esa línea, Grasso denunció que la provincia pretende "desfinanciar, sacar la plata para poder tener más recursos ellos en un sistema previsional que colapsó, además de que no tienen la más pálida idea de qué hacer. Los salarios más bajos están en la provincia de Santa Cruz, están los docentes de paro, y la Justicia que ya lógicamente cambió su metodología y forma de servicio a la Gobierno".

Finalmente, Grasso sostuvo que, si el Gobierno provincial busca modificar el esquema actual, deberá reintegrar los fondos que retiene automáticamente, al tiempo que advirtió que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de la medida. "Si quieren que paguemos de otra manera, deben devolvernos el 20% y nosotros seguiremos pagando", sentenció.