Argentina no está tan rota como se quiere instalar: la ESI y los cuatro consensos que persisten

Una encuesta nacional realizada sobre 2.000 casos reveló que una amplia mayoría de la sociedad argentina reconoce la persistencia de las desigualdades entre mujeres y varones y respalda políticas vinculadas con la igualdad de género. El estudio de CEDES, Equipo ELA y Luis Costa & Asociados también mostró que el 65% considera positivo el impacto de la Educación Sexual Integral (ESI) en la vida de las personas. El sondeo remarcó que persisten dos consensos más en la sociedad argentina: el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como "un proceso social" y la necesidad de que se extiendan las licencias por paternidad.

El estudio, finalizado en 2025, expuso que el consenso social sobre la igualdad de género es mucho más amplio de lo que podría sugerir la conversación pública. Según los resultados, ocho de cada diez personas consideran que todavía hay que hacer mucho para garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y varones. A su vez, casi seis de cada diez encuestados entienden que las desigualdades que existen actualmente en la Argentina son grandes o muy grandes.

La percepción presenta diferencias entre mujeres y varones, especialmente en la intensidad con la que identifican el problema. Sin embargo, la mayoría reconoce que, pese a los avances registrados, la igualdad continúa siendo una tarea pendiente. En el total de la población consultada, el 16% considera que las desigualdades entre varones y mujeres son "muy grandes", mientras que otro 41% las califica como "grandes". Es decir, un 57% tiene una mirada crítica sobre la magnitud de las brechas existentes.

La diferencia apareció con mayor claridad al observar las respuestas según género. Entre las mujeres, el 19% considera que las desigualdades son muy grandes y el 47% las define como grandes. Entre los varones, en cambio, esos porcentajes son del 13% y 36%, respectivamente.

Más de 6 de cada 10 argentinos valoran la ESI

La Educación Sexual Integral también apareció como uno de los temas donde existe un respaldo considerable. De acuerdo con el relevamiento, el 65% de las personas considera que brindar educación sexual en las escuelas tiene un impacto positivo en la vida de las personas.

La encuesta también mostró que el debate no pasa necesariamente por la existencia de la ESI, sino por la manera en que debe implementarse. La responsabilidad apareció distribuida entre diferentes actores: las escuelas, las familias, los docentes y los profesionales de la salud.

En los resultados se observó, además, un fuerte respaldo a la idea de que la educación sexual puede contribuir a prevenir abusos, embarazos no intencionales y diferentes problemas vinculados con la salud sexual. La captura de los resultados mostró, en este punto, que la escuela aparece como uno de los espacios centrales para la educación sexual: es señalada por el 50% del total como un ámbito donde debería brindarse, mientras que otro 35% menciona la casa, por parte de la madre y el padre por igual. A su vez, un 55% considera que la escuela es un espacio donde también debería recibirse educación sexual, mientras que el 55% menciona a los profesionales de la salud.