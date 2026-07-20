Qué edades van a tener los jugadores de la Selección Argentina en el Mundial 2030

La Selección Argentina antes de la final contra España.

La Selección Argentina cerró el Mundial 2026 y, aunque todavía quedan interrogantes sobre el futuro del cuerpo técnico y de varias de sus figuras, el foco ya empieza a trasladarse hacia la Copa del Mundo de 2030. La próxima cita mundialista será especial para la Albiceleste, ya que el torneo tendrá un fuerte vínculo con Sudamérica y marcará el inicio del certamen con un partido en Argentina, Uruguay y Paraguay, en el marco de los 100 años de la primera edición del certamen.

Pensar en el Mundial 2030 también invita a proyectar cómo llegará la base del plantel que dirigió Lionel Scaloni en esta última copa. Algunos históricos estarán cerca del retiro o directamente no formarán parte del equipo, mientras que otros futbolistas transitarán el mejor momento de sus carreras y serán llamados a liderar una nueva generación.

Cómo llegarán las principales figuras de la Selección Argentina al 2030

Entre los casos más llamativos aparece Lionel Messi, quien tendría 43 años durante el Mundial 2030, una edad que hace muy difícil imaginarlo en competencia, También Nicolás Otamendi alcanzará los 42 años y confirmó que no seguirá en la Selección, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez llegará con 37, al igual que Nicolás Tagliafico. Rodrigo De Paul tendrá 36 años y Leandro Paredes 35, por lo que su presencia dependerá de cómo evolucionen físicamente en los próximos años.

Messi cumplió 39 años en el Mundial 2026.

En contrapartida, jugadores como Julián Álvarez (30), Enzo Fernández (29), Alexis Mac Allister (31), Cristian Romero (32) y Lautaro Martínez (32) aparecen como futbolistas que todavía podrían ser protagonistas en la próxima Copa del Mundo, mientras que Giuliano Simeone (27), Valentín Barco (25) y Nicolás Paz (25) estarán entre los jugadores más jovenes que forman parte de esta camada.

Dibu Martínez, uno de los experimentados.

Cuántos años tendrán los 26 jugadores de Argentina que jugaron el Mundial 2026