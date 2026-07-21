Furor con versión cuartetera de "La noche sin ti" de Los Huayra

Los seguidores de la artista cuartetera recibieron con entusiasmo esta nueva versión del clásico del folklore.

Valentina Márquez continúa apostando fuerte por los grandes éxitos de la música popular argentina y esta vez eligió sorprender a su público con una versión muy especial de 'La noche sin ti', uno de los temas más emblemáticos de Los Huayra. El tema original fue lanzado en 2012 y con el tiempo se transformó en un verdadero clásico, acumulando más de 49 millones de reproducciones en YouTube.

Su impacto fue tan significativo que la propia banda decidió hacer una reversion junto a La Konga en formato cumbia, que hoy supera los 77 millones de visualizaciones en la plataforma digital. Ahora, la cantante cuartetera le dio una vuelta de tuerca al tema, trasladándolo al universo del género popular cordobés.

Valentina le imprimió toda la energía y el sabor característicos del tunga tunga, aportando una interpretación cargada de emoción y con su sello personal. Los seguidores de la artista recibieron con entusiasmo esta nueva versión, valorando especialmente la fuerza de su voz y la sensibilidad con la que abordó un tema que ya forma parte del cancionero popular argentino. Sin dudas, Valentina logró darle un aire fresco y renovado a un clásico que sigue conquistando generaciones.

Valentina Márquez sorprendió con su versión cuartetera del hit "La noche sin ti".

Sorpresa en el folklore por la historia de la canción que es viral

En la era de la inmediatez digital, donde los algoritmos musicales exigen estribillos instantáneos y ritmos frenéticos, el folklore argentino demuestra una y otra vez que las canciones que verdaderamente conectan con el pueblo se cocinan a fuego lento. Es el caso de "La noche sin ti", una obra que se convirtió en un fenómeno viral y que esconde detrás una historia de profunda sensibilidad norteña.

La canción fue creada por dos salteños: Juan José "Colo" Vasconcellos y Hernando "Pony" Mónico, exintegrantes de Los Huayra y actuales motores creativos del consagrado grupo Ahyre. "El Colo", quien creció entre guitarras, versos y montañas como heredero directo del poeta y músico Puma Vasconcellos, transformó esa esencia en un sonido propio. Tras ser la voz, guitarra y alma creativa de Los Huayra, se consolidó como productor y arreglador, convirtiéndose en el motor sonoro que abrió el folklore a un lenguaje más universal; una búsqueda estética que hoy continúa expandiendo en Ahyre.

“Esta canción la escribí con 'El Pony' en la época de Los Huayra, año 2007. Yo suelo ser más de las segundas voces de la banda. Fue como súper espontánea en algún punto. Hay muchas canciones en las que me tomo meses encontrar la forma final. Esta fue medio una silbada, es como que me salió, la dejé llevar a través de la viola”, recordó el músico salteño en diálogo con Álvaro Vara y Dany Albano en el ciclo de YouTube “Adorable Puente”.