Rodrigo, eterno: cómo se lo recuerda a 28 años de su partida.

Cada 24 de junio, la figura de Rodrigo Bueno vuelve a ocupar un lugar central en la memoria popular argentina. A 28 años de su muerte, el cantante cordobés continúa siendo uno de los artistas más influyentes de la música nacional y su legado sigue presente en escenarios, museos, murales, monumentos y en el corazón de miles de fanáticos que encuentran en sus canciones una banda sonora que atraviesa generaciones.

El impacto de "El Potro" excedió ampliamente los límites del cuarteto. Con una carrera meteórica que alcanzó su punto más alto a fines de la década de 1990, Rodrigo logró llevar un género profundamente arraigado en Córdoba a todos los rincones del país. Temas como Soy cordobés, Lo mejor del amor, Ocho cuarenta y Amor clasificado se transformaron en clásicos populares que todavía suenan en fiestas, radios y reuniones familiares.

A 28 años de su fallecimiento, Rodrigo Bueno continúa siendo recordado en Córdoba y en todo el país.

Su muerte, ocurrida en un accidente automovilístico el 24 de junio de 2000 cuando tenía apenas 27 años, interrumpió una carrera que atravesaba un momento histórico. En aquellos meses, Rodrigo llenaba estadios, encabezaba programas de televisión y protagonizaba una verdadera revolución cultural alrededor del cuarteto.

El recuerdo de Rodrigo, a 28 años de su partida

Sin embargo, el paso del tiempo no hizo más que agrandar su figura. En Córdoba, su ciudad natal, numerosos espacios recuerdan permanentemente al artista. Uno de los puntos más visitados es la escultura que lo representa en el estadio de Belgrano, club del que era fanático. También existen murales, intervenciones urbanas y recorridos turísticos que invitan a conocer los lugares que marcaron su vida.

El Estadio de Belgrano, club del que Rodrigo era Hincha, le rinde homenaje en sus instalaciones.

La casa familiar en el barrio Argüello continúa siendo una parada obligada para muchos admiradores que llegan desde distintos puntos del país para rendir homenaje al cantante. Allí, vecinos y seguidores mantienen viva la historia de quien se convirtió en uno de los máximos ídolos populares argentinos.

Este nuevo aniversario encuentra además al cuarteto atravesando un momento histórico. El género, emblema cultural de Córdoba, vive una etapa de reconocimiento y revalorización que fortalece aún más la figura de Rodrigo como uno de sus principales embajadores. Su aporte fue clave para que una expresión musical regional alcanzara una proyección nacional inédita.

El Museo del Cuarteto se encuentra en Córdoba Capital.

El recuerdo del artista también permanece en el Museo del Cuarteto, espacio dedicado a preservar la historia del género a través de fotografías, discos, documentos y material audiovisual. Allí, Rodrigo ocupa un lugar destacado dentro de un recorrido que narra la evolución de la música que identificó a varias generaciones de cordobeses.

A casi tres décadas de su partida, la vigencia de Rodrigo parece desafiar el paso del tiempo. Sus canciones siguen sumando reproducciones, nuevos artistas lo citan como influencia y cada aniversario vuelve a demostrar que su historia está lejos de convertirse en un simple recuerdo. Para miles de argentinos, "El Potro" sigue siendo una presencia permanente, un símbolo de la cultura popular y una de las voces más representativas que dio la música nacional.