La serie sigue la vida de Kemal, un joven perteneciente a una familia adinerada que, cuando está a punto de comprometerse con Sibel, conoce por casualidad a Füsun, una pariente lejana de origen humilde.

Las producciones turcas continúan ganando espacio en los catálogos de Netflix y una de las que despertó mayor interés entre los espectadores es El museo de la inocencia, una serie de nueve capítulos inspirada en la novela homónima del escritor Orhan Pamuk, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2006.

La producción traslada a la pantalla una historia de amor, obsesión y memoria ambientada en Estambul durante las décadas de 1970 y 1980. Con una única temporada, se presenta como una opción para quienes buscan maratonear una ficción breve.

¿De qué trata El museo de la inocencia?

La serie sigue la vida de Kemal, un joven perteneciente a una familia adinerada que, cuando está a punto de comprometerse con Sibel, conoce por casualidad a Füsun, una pariente lejana de origen humilde. Ese encuentro cambia por completo el rumbo de su vida y da inicio a una relación que desafía las diferencias sociales y las expectativas de su entorno.

Con el paso de los episodios, el romance evoluciona hacia una obsesión que lleva al protagonista a conservar objetos vinculados con Füsun como una forma de mantener vivo el recuerdo de la mujer que ama. A través de esa historia, la ficción explora temas como el amor, la pérdida, la memoria y el paso del tiempo, mientras reconstruye la vida cotidiana de la sociedad turca de aquella época.

La miniserie adapta la novela homónima de Orhan Pamuk, publicada en 2008, y conserva uno de los elementos más distintivos de la obra: la importancia de los objetos como testimonio de una historia sentimental. El propio escritor inauguró en Estambul un museo inspirado en la novela, donde reúne miles de piezas relacionadas con el universo de los protagonistas.

Ficha técnica de El museo de la inocencia