Desesperada búsqueda: ofrecen $5 millones por datos sobre Micaela Albornoz, desaparecida hace un mes

Desesperada búsqueda: ofrecen $5 millones por datos sobre una mujer desaparecida

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció este lunes una recompensa de $5.000.000 destinada a quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Micaela Gladys Albornoz. La mujer desapareció desde el 24 de junio en la ciudad de Rosario.

La medida quedó oficializada en la Resolución 718/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establece que la recompensa será otorgada a aquellas personas que, sin haber intervenido ilícitamente en el hecho, brinden información útil para localizar a la mujer de 32 años.

Asimismo, el texto oficial precisa que la recompensa se ofrece dentro del territorio de la República Argentina y que el pago será realizado por el Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe la representante de la cartera, preservando en todo momento la identidad del aportante.

Por otra parte, se informó que quienes cuenten con datos relevantes podrán comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, a través de la línea gratuita 134.

Desesperada búsqueda: ofrecen $5 millones por datos sobre una mujer desaparecida

La investigación por la desaparición de Micaela Gladys Albornoz

Cabe recordar que la solicitud de ofrecer una recompensa pública fue realizada el pasado 21 de julio por la Fiscalía de Instrucción de Distrito Uno turno Seis de Córdoba, que interviene en la investigación. En su pedido, la Fiscalía expuso que la mujer se encuentra en situación de vulnerabilidad, ya que presenta patologías psiquiátricas y se habría ausentado de su domicilio en Rosario el 24 de junio de 2026.

Además, según la información aportada por personal de la Policía de Rosario, la mujer podría encontrarse actualmente en la ciudad de Córdoba, lo que motivó la intervención de la justicia provincial.

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En relación con sus características físicas, la resolución detalla que Albornoz es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello negro hasta los hombros. También se especifica que posee un piercing en el ombligo, camina de manera encorvada mirando hacia el suelo y con rapidez, y que suele hablar sola, rasgos que podrían facilitar su identificación.

Las personas que puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse de manera gratuita con la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas o con la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario, al teléfono (341) 486-1200.